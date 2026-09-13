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Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18 - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18 - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
Новороссийские десантники ежедневно уничтожают десятки грузовых октакоптеров ВСУ R-18 в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T13:12
2026-09-13T13:12
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Новороссийские десантники ежедневно уничтожают десятки грузовых октакоптеров ВСУ R-18 в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.Личный состав подразделений ведет непрерывное наблюдение за обстановкой на Ореховском направлении. Особое внимание десантники уделяют борьбе с тяжелыми грузовыми октокоптерами R-18, которые противник активно задействует для разведывательных и ударных задач.Отмечается, что благодаря такой системе противодействия Ставропольские десантники ежедневно уничтожают в небе Запорожской области десятки подобных беспилотников ВСУ.С момента обнаружения и до подавления угрозы проходят считанные минуты, подчеркнули в военном ведомстве.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Также, подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18

Новороссийские десантники ежедневно сбивают десятки грузовых октакоптеров ВСУ

13:12 13.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Новороссийские десантники ежедневно уничтожают десятки грузовых октакоптеров ВСУ R-18 в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Личный состав подразделений ведет непрерывное наблюдение за обстановкой на Ореховском направлении. Особое внимание десантники уделяют борьбе с тяжелыми грузовыми октокоптерами R-18, которые противник активно задействует для разведывательных и ударных задач.
"Эти аппараты представляют серьезную угрозу, однако расчеты БПЛА находят эффективные методы противодействия. Для их нейтрализации применяется комплексный подход, от постановки радиопомех, лишающих аппарат управления, до огневого поражения с помощью мобильных средств ПВО и специализированных расчетов БПЛА-перехватчиков", – рассказали в Минобороны РФ.
Отмечается, что благодаря такой системе противодействия Ставропольские десантники ежедневно уничтожают в небе Запорожской области десятки подобных беспилотников ВСУ.
С момента обнаружения и до подавления угрозы проходят считанные минуты, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.
Также, подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
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Новости СВОЗапорожская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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