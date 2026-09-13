https://crimea.ria.ru/20260913/boytsy-vdv-ezhednevno-unichtozhayut-desyatki-vrazheskikh-tyazhelykh-dronov-r-18-1159333296.html

Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18

Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18 - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18

Новороссийские десантники ежедневно уничтожают десятки грузовых октакоптеров ВСУ R-18 в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T13:12

2026-09-13T13:12

2026-09-13T13:12

новости сво

запорожская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0d/1159334467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb2d8d54fb2c29d9029a445dd63ea7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Новороссийские десантники ежедневно уничтожают десятки грузовых октакоптеров ВСУ R-18 в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.Личный состав подразделений ведет непрерывное наблюдение за обстановкой на Ореховском направлении. Особое внимание десантники уделяют борьбе с тяжелыми грузовыми октокоптерами R-18, которые противник активно задействует для разведывательных и ударных задач.Отмечается, что благодаря такой системе противодействия Ставропольские десантники ежедневно уничтожают в небе Запорожской области десятки подобных беспилотников ВСУ.С момента обнаружения и до подавления угрозы проходят считанные минуты, подчеркнули в военном ведомстве.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Также, подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)