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Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T10:47
2026-09-13T10:49
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Крыму родственники погибшей в 2024 году сотрудницы зоопарка не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Уголовное дело расследовалось Следкомом по Республике Крым и городу Севастополю.Как сообщалось, Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года в результате нападения хищников во время уборки в вольере.Отмечалось, что в крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, парк львов "тайган", крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"

Доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в Крыму в 2024 году затребовал Бастрыкин

10:47 13.09.2026 (обновлено: 10:49 13.09.2026)
 
© РИА Новости КрымСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Крыму родственники погибшей в 2024 году сотрудницы зоопарка не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Уголовное дело расследовалось Следкомом по Республике Крым и городу Севастополю.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета", – говорится в сообщении СК РФ.
Как сообщалось, Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года в результате нападения хищников во время уборки в вольере.
Отмечалось, что в крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников.
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Новости КрымаПарк львов "Тайган"КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинВладимир ТерентьевПроисшествия
 
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