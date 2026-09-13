https://crimea.ria.ru/20260913/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-gibeli-sotrudnitsy-taygana-1159330974.html
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T10:47
2026-09-13T10:47
2026-09-13T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Крыму родственники погибшей в 2024 году сотрудницы зоопарка не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Уголовное дело расследовалось Следкомом по Республике Крым и городу Севастополю.Как сообщалось, Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года в результате нападения хищников во время уборки в вольере.Отмечалось, что в крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, парк львов "тайган", крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
Доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в Крыму в 2024 году затребовал Бастрыкин
10:47 13.09.2026 (обновлено: 10:49 13.09.2026)