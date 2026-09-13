https://crimea.ria.ru/20260913/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-gibeli-sotrudnitsy-taygana-1159330974.html

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T10:47

2026-09-13T10:47

2026-09-13T10:49

новости крыма

парк львов "тайган"

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир терентьев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Крыму родственники погибшей в 2024 году сотрудницы зоопарка не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Уголовное дело расследовалось Следкомом по Республике Крым и городу Севастополю.Как сообщалось, Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года в результате нападения хищников во время уборки в вольере.Отмечалось, что в крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, парк львов "тайган", крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, происшествия