https://crimea.ria.ru/20260913/389-dronov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1159329444.html

389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь

389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2026

389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь

389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T09:11

2026-09-13T09:11

2026-09-13T09:22

срочные новости крыма

крым

азовское море

черное море

каспийское море

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

черное море

каспийское море

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

калужская область

курская область

орловская область

пензенская область

ростовская область

саратовская область

смоленская область

краснодарский край

татарстан

чувашия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, каспийское море, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, пензенская область, ростовская область, саратовская область, смоленская область, краснодарский край, татарстан, чувашия, пво, беспилотник (бпла, дрон)