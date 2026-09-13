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389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь
389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2026
389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь
389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T09:11
2026-09-13T09:11
2026-09-13T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь
389 дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России за ночь
09:11 13.09.2026 (обновлено: 09:22 13.09.2026)