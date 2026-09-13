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389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь
389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2026
389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь
389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T09:11
2026-09-13T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, каспийское море, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, пензенская область, ростовская область, саратовская область, смоленская область, краснодарский край, татарстан, чувашия, пво, беспилотник (бпла, дрон)
389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночь

389 дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России за ночь

09:11 13.09.2026 (обновлено: 09:22 13.09.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на 13 сентября над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями трех морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении МО РФ.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.
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