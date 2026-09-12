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В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено еще на три дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T10:56
2026-09-12T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено еще на три дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили в МЧС.Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 12 сентября. Также в Севастополе высокая пожарная опасность прогнозируется в период с 12 по 14 сентября.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продленОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧСНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
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В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлили на три дня

10:56 12.09.2026 (обновлено: 10:57 12.09.2026)
 
Берегите лес от пожара
Берегите лес от пожара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Крыму экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено еще на три дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"13, 14 и 15 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также действует запрет на посещение лесов.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили в МЧС.
Ранее в МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в районах полуострова до 12 сентября. Также в Севастополе высокая пожарная опасность прогнозируется в период с 12 по 14 сентября.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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