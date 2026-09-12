https://crimea.ria.ru/20260912/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-veseloe-v-dnr-1159318903.html
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР - РИА Новости Крым, 12.09.2026
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T11:00
2026-09-12T11:00
2026-09-12T11:02
министерство обороны рф
новости сво
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украина
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вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260912/moschnyy-udar-po-metallurgicheskim-zavodam-na-ukraine---v-mo-raskryli-podrobnosti-1159317936.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
11:00 12.09.2026 (обновлено: 11:02 12.09.2026)