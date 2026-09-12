https://crimea.ria.ru/20260912/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-veseloe-v-dnr-1159318903.html

ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР - РИА Новости Крым, 12.09.2026

ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T11:00

2026-09-12T11:00

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вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260912/moschnyy-udar-po-metallurgicheskim-zavodam-na-ukraine---v-mo-raskryli-podrobnosti-1159317936.html

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2026

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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