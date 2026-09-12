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ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР - РИА Новости Крым, 12.09.2026
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T11:00
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украина
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

11:00 12.09.2026 (обновлено: 11:02 12.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
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