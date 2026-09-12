https://crimea.ria.ru/20260912/vazhnyy-vitamin-detstva-chem-vospolnit-defitsit-vitamina-d-u-shkolnikov-1159262798.html

Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников

Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников

В России фиксируют массовую нехватку у детей школьного возраста витамина Д, кальция и йода. Это опасно костными и другими заболеваниями, в том числе во взрослом РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T19:34

2026-09-12T19:34

2026-09-12T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В России фиксируют массовую нехватку у детей школьного возраста витамина Д, кальция и йода. Это опасно костными и другими заболеваниями, в том числе во взрослом возрасте. Проблема требует всестороннего комплексного подхода – таким мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Крыма Алексей Дубровский.По словам специалиста, формирование костной системы человека заканчивается к 20-25 годам, до этого возраста крайне важен баланс витамина Д в организме человека."Дефицит витамина Д, и соответственно, последующий за ним дефицит кальция, и приводит к значительно более раннему развитию остеопороза. Проблема есть, и достаточно серьезная", - подтвердил он.Сейчас у детей нехватка витамина Д, обратил внимание Алексей Дубровский, чаще всего вызвана недостаточным количеством вещества в ежедневном рационе питания."В первую очередь это такие продукты как зеленые овощи, брокколи, шпинат, жирная рыба, яичный желток – этот набор самый лучший. Если вспомните, в Советском Союзе была яичница или вареное яйцо на завтрак. Яйцо - маленькое солнышко, еще говорили. Это абсолютно стандарт коррекции дефицита витамина Д", - поделился специалист.Он также добавил, что именно акцент на разнообразном питании школьников должен быть сделан и родителями, и в детских учреждениях – садиках и школах."Давайте честно скажем, что, наверное, в школах жирная морская рыба не так активно представлена, а наш организм требует разнообразного питания. Замечательные витамины, которые содержатся в той же брокколи и шпинате, но витамин Д из них усваивается и всасывается намного хуже, чем из рыбы", - пояснил эксперт.Именно эти тонкости необходимо учитывать, по мнению гостя студии, при формировании детского режима питания.Кроме еды, восполнить недостаток витамина Д, помогают регулярные прогулки на свежем воздухе, а вот применение популярных биодобавок (БАДов), по мнению фармаколога, возможно лишь после консультации со специалистами.В целом же, обратил внимание гость студии, скорректировать дефициты витаминов и других веществ в детском организме возможно благодаря совокупности вышеуказанных факторов."На сто процентов покрыть дефициты витамина Д, кальция, железа, и йода за счет питания, наверное, невозможно. Это должна быть комплексная работа", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врач назвал самые опасные продукты для костейКак отличить настоящего врача-нутрициолога от шарлатанаПять мифов о правильном питании

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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