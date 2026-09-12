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В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике
В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике
Двадцать три человека были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во время чемпионата Японии среди корпоративных команд по легкой атлетике,... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T17:10
2026-09-12T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Двадцать три человека были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во время чемпионата Японии среди корпоративных команд по легкой атлетике, сообщает The Sankei Shimbun.По информации источника, инцидент произошел в Киото около 16:35 по местному времени. Организаторы соревнований вызвали экстренные службы после того, как у нескольких человек появились симптомы диареи, рвоты и повышенной температуры.В медицинские учреждения были доставлены 23 человека, в том числе судьи, волонтеры и другие сотрудники турнира. Один мужчина старше 70 лет находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около 20 машин скорой помощи. Предполагается, что причиной отравления стал один из обедов, заказанных организаторами для персонала соревнований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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япония, в мире, спорт, происшествия, отравление, массовое отравление, новости
В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике

В Японии 23 человека госпитализировали с отравлением на турнире по легкой атлетике - СМИ

17:10 12.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Двадцать три человека были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во время чемпионата Японии среди корпоративных команд по легкой атлетике, сообщает The Sankei Shimbun.
По информации источника, инцидент произошел в Киото около 16:35 по местному времени. Организаторы соревнований вызвали экстренные службы после того, как у нескольких человек появились симптомы диареи, рвоты и повышенной температуры.
В медицинские учреждения были доставлены 23 человека, в том числе судьи, волонтеры и другие сотрудники турнира. Один мужчина старше 70 лет находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли около 20 машин скорой помощи. Предполагается, что причиной отравления стал один из обедов, заказанных организаторами для персонала соревнований.
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