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В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике

В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике

Двадцать три человека были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во время чемпионата Японии среди корпоративных команд по легкой атлетике,... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T17:10

2026-09-12T17:10

2026-09-12T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Двадцать три человека были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во время чемпионата Японии среди корпоративных команд по легкой атлетике, сообщает The Sankei Shimbun.По информации источника, инцидент произошел в Киото около 16:35 по местному времени. Организаторы соревнований вызвали экстренные службы после того, как у нескольких человек появились симптомы диареи, рвоты и повышенной температуры.В медицинские учреждения были доставлены 23 человека, в том числе судьи, волонтеры и другие сотрудники турнира. Один мужчина старше 70 лет находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около 20 машин скорой помощи. Предполагается, что причиной отравления стал один из обедов, заказанных организаторами для персонала соревнований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

япония

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире, спорт, происшествия, отравление, массовое отравление, новости