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В Севастополе задумали многофункциональный парк - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Севастополе задумали многофункциональный парк
В Севастополе задумали многофункциональный парк - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Севастополе задумали многофункциональный парк
В Севастополе на улице Хрусталева задумали строительство многофункционального парка, жители сами выбрали территорию. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T15:38
2026-09-12T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Хрусталева задумали строительство многофункционального парка, жители сами выбрали территорию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Специалисты уже продемонстрировали свои предварительные решения по оформлению пространства, через две недели представят обновленный эскиз с учетом пожеланий местных жителей, сказано в релизе.Строительные работы стартуют весной следующего года, добавили в пресс-службе.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на одну из центральных улиц Севастополя после ремонта возвращают историческую брусчатку. Работы планируют завершить к концу осени. Также в городе-герое уже приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь очищают от опасных деревьевВ Севастополе ремонтируют исторические дома в центреВ Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
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В Севастополе задумали многофункциональный парк

В Севастополе на улице Хрусталева построят многофункциональный парк

15:38 12.09.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе задумали многофункциональный парк
В Севастополе задумали многофункциональный парк
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Хрусталева задумали строительство многофункционального парка, жители сами выбрали территорию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На улице Хрусталева появится многофункциональный парк. Жители Ленинского округа выбрали эту территорию в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды". В проекте — детские и спортивные площадки, амфитеатр и пешеходные дорожки", - говорится в сообщении.
Специалисты уже продемонстрировали свои предварительные решения по оформлению пространства, через две недели представят обновленный эскиз с учетом пожеланий местных жителей, сказано в релизе.
Строительные работы стартуют весной следующего года, добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на одну из центральных улиц Севастополя после ремонта возвращают историческую брусчатку. Работы планируют завершить к концу осени. Также в городе-герое уже приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара.
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