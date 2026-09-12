https://crimea.ria.ru/20260912/v-sevastopole-zadumali-mnogofunktsionalnyy-park-1159322785.html

В Севастополе задумали многофункциональный парк

В Севастополе задумали многофункциональный парк - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Севастополе задумали многофункциональный парк

В Севастополе на улице Хрусталева задумали строительство многофункционального парка, жители сами выбрали территорию. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T15:38

2026-09-12T15:38

2026-09-12T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Хрусталева задумали строительство многофункционального парка, жители сами выбрали территорию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Специалисты уже продемонстрировали свои предварительные решения по оформлению пространства, через две недели представят обновленный эскиз с учетом пожеланий местных жителей, сказано в релизе.Строительные работы стартуют весной следующего года, добавили в пресс-службе.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на одну из центральных улиц Севастополя после ремонта возвращают историческую брусчатку. Работы планируют завершить к концу осени. Также в городе-герое уже приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь очищают от опасных деревьевВ Севастополе ремонтируют исторические дома в центреВ Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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