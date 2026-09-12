https://crimea.ria.ru/20260912/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1159327292.html

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе миновала угроза воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T22:35

2026-09-12T22:35

2026-09-12T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем канале на платформе МАКС.В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя