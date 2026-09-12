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В Севастополе идут учения – предупреждение властей

В Севастополе идут учения – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Севастополе идут учения – предупреждение властей

В Севастополе военные проводят учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T11:05

2026-09-12T11:05

2026-09-12T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.При этом в городе все спокойно, обратил внимание губернатор.Накануне громкие звуки взрывов и стрельбы также раздавались в бухтах Севастополя, и были связаны с учениями военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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