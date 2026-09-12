https://crimea.ria.ru/20260912/v-sevastopole-do-nochi-budet-gromko--chto-proiskhodit-1159326105.html

В Севастополе до ночи будет громко – что происходит

В Севастополе до ночи будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Севастополе до ночи будет громко – что происходит

В Севастополе до позднего вечера будет громко из-за проведения учений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T19:41

2026-09-12T19:41

2026-09-12T19:41

севастополь

учения

военно-морской флот рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будет громко из-за проведения учений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сегодня до 12:00 в районе Северного и Южного молов флот также проводил учения. Накануне громкие звуки взрывов и стрельбы раздавались в бухтах Севастополя и были связаны с учениями военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя