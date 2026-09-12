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В Севастополе до ночи будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Севастополе до ночи будет громко – что происходит
В Севастополе до ночи будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Севастополе до ночи будет громко – что происходит
В Севастополе до позднего вечера будет громко из-за проведения учений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T19:41
2026-09-12T19:41
севастополь
учения
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будет громко из-за проведения учений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сегодня до 12:00 в районе Северного и Южного молов флот также проводил учения. Накануне громкие звуки взрывов и стрельбы раздавались в бухтах Севастополя и были связаны с учениями военных.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
В Севастополе до ночи будет громко – что происходит

Флот проводит учения сил и средств в районе Северного и Южного молов в Севастополе

19:41 12.09.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будет громко из-за проведения учений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. В городе все спокойно", – написал он в своем канале в МАКС.
Сегодня до 12:00 в районе Северного и Южного молов флот также проводил учения. Накануне громкие звуки взрывов и стрельбы раздавались в бухтах Севастополя и были связаны с учениями военных.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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СевастопольУченияВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
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