https://crimea.ria.ru/20260912/v-krymu-poyavitsya-alleya-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-voinov-svo-1159306483.html

В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО

В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2026

В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО

На обустройство Аллеипамяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в селе Уютное Сакского района выделили более 2 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T13:32

2026-09-12T13:32

2026-09-12T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На обустройство Аллеипамяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в селе Уютное Сакского района выделили более 2 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте регионального правительства.Отмечается, что цена контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 30 ноября 2026 года. Заказчиком работ выступает администрация Уютненского сельского поселения.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году выделили более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану МальцовуВ Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении долгаВ МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, крым, новости крыма, герои сво, память