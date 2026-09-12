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В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО
В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО
На обустройство Аллеипамяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в селе Уютное Сакского района выделили более 2 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T13:32
2026-09-12T13:32
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На обустройство Аллеипамяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в селе Уютное Сакского района выделили более 2 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте регионального правительства.Отмечается, что цена контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 30 ноября 2026 года. Заказчиком работ выступает администрация Уютненского сельского поселения.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году выделили более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану МальцовуВ Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении долгаВ МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
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сакский район, крым, новости крыма, герои сво, память
В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО

В Крыму обустроят Аллею памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в Сакском районе

13:32 12.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБоец СВО
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На обустройство Аллеи
памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО в селе Уютное Сакского района выделили более 2 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
"Определить ИП Устимова И. С. единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Уютное, улица Гагарина, 49Д, в части создания Аллеи памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО", – говорится в тексте документа.
Отмечается, что цена контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 30 ноября 2026 года. Заказчиком работ выступает администрация Уютненского сельского поселения.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году выделили более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений.
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Сакский районКрымНовости КрымаГерои СВОПамять
 
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