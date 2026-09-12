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В Крыму объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Крыму объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Отбой дали через несколько минут.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявлена беспилотная опасность

В Крыму объявлена беспилотная опасность

08:30 12.09.2026 (обновлено: 08:34 12.09.2026)
 
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Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Особое внимание жителям восточного и центрального районов!Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.
Отбой дали через несколько минут.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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ПВОКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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