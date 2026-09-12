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В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T21:47
2026-09-12T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Ракетная опасность была объявлена в 21.13. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, срочные новости крыма, крым, новости крыма, ракетная опасность, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму объявили отбой ракетной опасности

В Крыму объявили отбой ракетной опасности

21:47 12.09.2026 (обновлено: 21:48 12.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Ракетная опасность была объявлена в 21.13.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
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