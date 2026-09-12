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В горах КБР обнаружено тело 16-го пропавшего альпиниста
В горах КБР обнаружено тело 16-го пропавшего альпиниста - РИА Новости Крым, 12.09.2026
В горах КБР обнаружено тело 16-го пропавшего альпиниста
В горах Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного, 16-го пропавшего при сходе лавины, альпиниста. Поисково-спасательные работы приостановлены. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T19:08
2026-09-12T19:08
2026-09-12T19:15
кабардино-балкария
альпинизм
лавина
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В горах Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного, 16-го пропавшего при сходе лавины, альпиниста. Поисково-спасательные работы приостановлены. Об этом сообщили на официальном канале ГУ МЧС России по КБР в МАКС.Тело погибшего вертолетом эвакуировали в Нальчик, где оно было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.По данным ГУ МЧС России по КБР, поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены. В воскресенье, 13 сентября, с наступлением светлого времени суток их планируется возобновить с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии в воскресенье. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, в четверг – 15-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кабардино-балкария, альпинизм, лавина, новости, происшествия
В горах КБР обнаружено тело 16-го пропавшего альпиниста
Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии
19:08 12.09.2026 (обновлено: 19:15 12.09.2026)