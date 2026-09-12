https://crimea.ria.ru/20260912/szhimayut-v-koltso-i-berut-v-plen-boevikov-chto-proiskhodit-na-frontakh-svo-1159319533.html

Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО

Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО

Российские бойцы за сутки ликвидировали порядка 930 боевиков ВСУ, а также уничтожили военную технику и вооружение противника на всех направлениях фронта. Об... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T11:58

2026-09-12T11:58

2026-09-12T11:58

новости

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

армия и флот

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки ликвидировали порядка 930 боевиков ВСУ, а также уничтожили военную технику и вооружение противника на всех направлениях фронта. Об этом в субботу сообщили в отечественном Минобороны.Подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. За минувшие сутки российские бойцы ослабили сопротивление противника возле Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово, а также блокированных формирований противника у Ольховатки.Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. На этом участке уничтожены до 125 боевиков, четыре броневика, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались два украинских боевика.Также формирования противника подавлены в окрестностях Шевченково, Гоптовка и Лозовая на Харьковщине. А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Уланово, Великой Рыбицей, Хотенью, Эсманью и Кияницей."Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 17 автомобилей", - говорится в сводке.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Грушевка, Сеньково Харьковской области, Райгородок, Крымки и Пришиб ДНР.В этом квадрате потери противника превысили 220 боевиков, сожжены: броневик, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и 155-мм американская гаубица М114.Подразделения "Южной" группировки закрепились на более выгодных рубежах и позициях, разгромили бригады ВСУ в ДНР - в окрестностях Краматорска, Славянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши и Ореховатки."Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 25 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и 155-мм гаубица М777 производства США", - перечислили в Минобороны.Силы Зеленского ослаблены в районах населенных пунктов Белозерское, Нововодяное, Андреевка, Веровка Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области, добавили в пресс-службе."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, враг разбит под Аврамовкой и Отришками в Днепропетровской области, а также возле Общего, Васиновки, Барвиновки, Омельников и Трудового в Запорожской области.В боях ВСУ лишились свыше 265 боевиков, броневика, восьми автомобилей и 155-мм гаубицы М777, которая была передана киевскому режиму из США.Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха и Юльевка Запорожской области.Уничтожено до полусотни украинских боевиков, разбит броневик, 24 автомобиля и две станции РЭБ, подытожили в профильном ведомстве.Ранее в субботу в Минобороны заявили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.Также за 24 часа над регионами России силы и средства ПВО сбили семь авиабомб и 670 беспилотников противника.Накануне сообщалось, что российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации уничтожили еще 9480 боевиков ВСУ, а также разбили вражескую боевую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробностиМассированный удар по Украине - что поражено за ночь230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, армия и флот