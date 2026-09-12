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Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
Студентка Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС спасла в шторм женщину, которую уносило в Черное море тягуном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T15:05
2026-09-12T15:05
происшествия
туапсе
черное море
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Студентка Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС спасла в шторм женщину, которую уносило в Черное море тягуном. Об этом сообщили в пресс-службе вуза."Ситуация произошла на черноморском побережье в Туапсинском районе – несмотря на штормовое предупреждение, отдыхающая на берегу женщина зашла в воду. Она не справилась с обратным течением – тягуном. Он образовался вследствие ухудшения погодных условий. На призыв о помощи незамедлительно отреагировала студентка Института управления и комплексной безопасности вуза, которая оказалась рядом", - говорится в сообщении.Как рассказали в академии, студентка Екатерина Щаева, как и другие обучающиеся вуза обеспечивала безопасность на пляже Всероссийского детского центра "Орленок" - была матросом-спасателем: наблюдала за купающимися, проводила инструктажи, а также устанавливала спасательное оборудование и регулярно проверяла плавательные средств и спасательное снаряжение.Однажды во время шторма, когда смена Екатерины была завершена, она, проявив инициативу, осталась наблюдать за участком акватории с повышенным уровнем опасности. В то время как коллеги-спасатели были заняты патрулированием периметра с воды на спасательной шлюпке. И в какой-то из моментов девушка заметила, как одна из отдыхающих зашла в море, чтобы забрать надувное плавательное средство, но не справилась с потоком воды, который утягивал ее вглубь.За предотвращение угрозы жизни на воде, самоотверженность и профессионализм при выполнении должностных обязанностей обучающаяся Академии ГПС МЧС России была отмечена благодарственным письмом, добавили в вузе.Ранее в крымском главке МЧС России сообщали, что юный ученик Нахимовского военно-морского училища Николай Охременко представлен к награде МЧС России за помощь в тушении крупного лесного пожара у села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Юноша отбивал от огня жилые дома наравне с профессионалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна"Папа, он вытекает": в Крыму братья-школьники спасли подростка после ДТППринес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку
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происшествия, туапсе, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину

Студентка Академии ГПС МЧС Екатерина Щаева спасла тонущую в шторм женщину в Туапсе

15:05 12.09.2026
 
© МЧС РоссииЕкатерина Щаева
Екатерина Щаева
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Студентка Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС спасла в шторм женщину, которую уносило в Черное море тягуном. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"Ситуация произошла на черноморском побережье в Туапсинском районе – несмотря на штормовое предупреждение, отдыхающая на берегу женщина зашла в воду. Она не справилась с обратным течением – тягуном. Он образовался вследствие ухудшения погодных условий. На призыв о помощи незамедлительно отреагировала студентка Института управления и комплексной безопасности вуза, которая оказалась рядом", - говорится в сообщении.
Как рассказали в академии, студентка Екатерина Щаева, как и другие обучающиеся вуза обеспечивала безопасность на пляже Всероссийского детского центра "Орленок" - была матросом-спасателем: наблюдала за купающимися, проводила инструктажи, а также устанавливала спасательное оборудование и регулярно проверяла плавательные средств и спасательное снаряжение.
Однажды во время шторма, когда смена Екатерины была завершена, она, проявив инициативу, осталась наблюдать за участком акватории с повышенным уровнем опасности. В то время как коллеги-спасатели были заняты патрулированием периметра с воды на спасательной шлюпке. И в какой-то из моментов девушка заметила, как одна из отдыхающих зашла в море, чтобы забрать надувное плавательное средство, но не справилась с потоком воды, который утягивал ее вглубь.
"Я не думала о том, чтобы ждать ребят, у меня просто была цель – быстрее доплыть до пострадавшей", – признается Щаева, ее слова приводит пресс-служба.
За предотвращение угрозы жизни на воде, самоотверженность и профессионализм при выполнении должностных обязанностей обучающаяся Академии ГПС МЧС России была отмечена благодарственным письмом, добавили в вузе.
Ранее в крымском главке МЧС России сообщали, что юный ученик Нахимовского военно-морского училища Николай Охременко представлен к награде МЧС России за помощь в тушении крупного лесного пожара у села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Юноша отбивал от огня жилые дома наравне с профессионалами.
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ПроисшествияТуапсеЧерное мореМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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