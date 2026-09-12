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Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию
Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию
В Крыму жители одного из сел судакского региона обнаружили на окнах и входной двери дома отверстия, схожие с пулевыми. По данному факту начата проверка,... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T12:12
2026-09-12T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Крыму жители одного из сел судакского региона обнаружили на окнах и входной двери дома отверстия, схожие с пулевыми. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном главке МВД.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции увидели публикацию, в которой говорилось, что в одном из сел под Судаком местные жители обнаружили на окнах и входной двери дома отверстия, похожие на следы от выстрелов."По имеющимся данным, &lt;…&gt; в дежурную часть ОМВД России " Судакский" поступило сообщение по телефону 102 по данному факту, которое было зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее в Крыму полиция также начала проверку по факту конфликта с применение перцового баллончика. Об инциденте также стало известно из сети Интернет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в ТурцииСтрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 раненыОдин человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США
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Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию

В Крыму полиция начала проверку после сообщения о стрельбе по жилому дому под Судаком

12:12 12.09.2026 (обновлено: 12:33 12.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Крыму жители одного из сел судакского региона обнаружили на окнах и входной двери дома отверстия, схожие с пулевыми. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном главке МВД.
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции увидели публикацию, в которой говорилось, что в одном из сел под Судаком местные жители обнаружили на окнах и входной двери дома отверстия, похожие на следы от выстрелов.
"По имеющимся данным, <…> в дежурную часть ОМВД России " Судакский" поступило сообщение по телефону 102 по данному факту, которое было зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Крыму полиция также начала проверку по факту конфликта с применение перцового баллончика. Об инциденте также стало известно из сети Интернет.
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