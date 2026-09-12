https://crimea.ria.ru/20260912/smertelnye-ataki-vsu-i-uvolnenie-glavy-krymenergo-top-novostey-nedeli-1159296123.html

Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели

Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели

Смертельные Атаки ВСУ на крымский полуостров и другие регионы России. Визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев и... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T18:37

2026-09-12T18:37

2026-09-12T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Смертельные Атаки ВСУ на крымский полуостров и другие регионы России. Визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев и переговоры президент РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Критичная ситуация с безопасностью в Киеве. Хищение моторного топлива у МВД высокопоставленными должностными лицами ведомства. Увольнение гендиректора компании "Крымэнерго" и повышение тарифы на электроэнергию.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУНа этой неделе ВСУ продолжали террористические атаки на крымский полуостров и другие регионы России. В частности, поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибла 15-летняя девочка и мужчина – звукорежиссер театра имени Луначарского Евгений Решетилов, повреждения получили жилые дома и автомобили. В ночь на 8 сентября два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. В этот же день при очередной атаке на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина.В ночь на среду, 9 сентября, в Новороссийске погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. А позже объявили траур по погибшим.Днем 9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Пострадали двое детей и 26 взрослых. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.Переговоры РФ и США5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.8 числа Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского президента РФ Юрий Ушаков, разговор получился конструктивным и откровенным, стороны обменялись мнениями о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы. Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.Критическая ситуация с безопасностью в КиевеВ Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью изменено время действия комендантского часа, а также запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Хищение моторного топлива у МВДСотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. К преступлению оказались причастны глава совета директоров "Евротранс", трое подчиненных ему топ-менеджеров при участии замначальника ГУ МВД России по Московской области и других высокопоставленных сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело.Увольнение гендиректора "Крымэнерго" и тарифы на свет9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Компания оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, требовавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участках строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административно-управленческими действиями. Работу предприятия проверит прокуратура.Также на этой неделе в "Крымэнерго" напомнили о росте тарифов на свет: с 1 октября рост составит 11,3 процента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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