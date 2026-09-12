Рейтинг@Mail.ru
Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260912/smertelnye-ataki-vsu-i-uvolnenie-glavy-krymenergo-top-novostey-nedeli-1159296123.html
Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели
Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели
Смертельные Атаки ВСУ на крымский полуостров и другие регионы России. Визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев и... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T18:37
2026-09-12T18:37
топ новостей недели
новости
общество
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149996811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6a7afafd2eac373fa7d8e39ea58889f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Смертельные Атаки ВСУ на крымский полуостров и другие регионы России. Визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев и переговоры президент РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Критичная ситуация с безопасностью в Киеве. Хищение моторного топлива у МВД высокопоставленными должностными лицами ведомства. Увольнение гендиректора компании "Крымэнерго" и повышение тарифы на электроэнергию.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУНа этой неделе ВСУ продолжали террористические атаки на крымский полуостров и другие регионы России. В частности, поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибла 15-летняя девочка и мужчина – звукорежиссер театра имени Луначарского Евгений Решетилов, повреждения получили жилые дома и автомобили. В ночь на 8 сентября два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. В этот же день при очередной атаке на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина.В ночь на среду, 9 сентября, в Новороссийске погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. А позже объявили траур по погибшим.Днем 9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Пострадали двое детей и 26 взрослых. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.Переговоры РФ и США5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.8 числа Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского президента РФ Юрий Ушаков, разговор получился конструктивным и откровенным, стороны обменялись мнениями о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы. Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.Критическая ситуация с безопасностью в КиевеВ Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью изменено время действия комендантского часа, а также запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Хищение моторного топлива у МВДСотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. К преступлению оказались причастны глава совета директоров "Евротранс", трое подчиненных ему топ-менеджеров при участии замначальника ГУ МВД России по Московской области и других высокопоставленных сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело.Увольнение гендиректора "Крымэнерго" и тарифы на свет9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Компания оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, требовавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участках строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административно-управленческими действиями. Работу предприятия проверит прокуратура.Также на этой неделе в "Крымэнерго" напомнили о росте тарифов на свет: с 1 октября рост составит 11,3 процента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149996811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8aff29c7af51c7c7a7e56c8855855b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости, общество, крым, в мире
Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели

Смертельные атаки ВСУ и увольнение гендиректора "Крымэнерго" – топ новостей недели

18:37 12.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Смертельные Атаки ВСУ на крымский полуостров и другие регионы России. Визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев и переговоры президент РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Критичная ситуация с безопасностью в Киеве. Хищение моторного топлива у МВД высокопоставленными должностными лицами ведомства. Увольнение гендиректора компании "Крымэнерго" и повышение тарифы на электроэнергию.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

На этой неделе ВСУ продолжали террористические атаки на крымский полуостров и другие регионы России. В частности, поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибла 15-летняя девочка и мужчина – звукорежиссер театра имени Луначарского Евгений Решетилов, повреждения получили жилые дома и автомобили. В ночь на 8 сентября два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. В этот же день при очередной атаке на Севастополь на пляже "Омега" ранена женщина.
В ночь на среду, 9 сентября, в Новороссийске погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. А позже объявили траур по погибшим.
Днем 9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Пострадали двое детей и 26 взрослых. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Переговоры РФ и США

5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.
8 числа Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского президента РФ Юрий Ушаков, разговор получился конструктивным и откровенным, стороны обменялись мнениями о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы. Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.

Критическая ситуация с безопасностью в Киеве

В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью изменено время действия комендантского часа, а также запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Хищение моторного топлива у МВД

Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего главному управления МВД по Московской области. К преступлению оказались причастны глава совета директоров "Евротранс", трое подчиненных ему топ-менеджеров при участии замначальника ГУ МВД России по Московской области и других высокопоставленных сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело.

Увольнение гендиректора "Крымэнерго" и тарифы на свет

9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении гендиректора "Крымэнерго" Максима Шклярского. Компания оказалась единственной региональной ресурсоснабжающей организацией, требовавшей плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участках строительства. Также на предприятии брали оплату за целый ряд услуг, которые по факту являются обычными административно-управленческими действиями. Работу предприятия проверит прокуратура.
Также на этой неделе в "Крымэнерго" напомнили о росте тарифов на свет: с 1 октября рост составит 11,3 процента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топ новостей неделиНовостиОбществоКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре
19:41В Севастополе до ночи будет громко – что происходит
19:34Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников
19:08В горах КБР обнаружено тело 16-го пропавшего альпиниста
18:57Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека
18:37Смертельные атаки ВСУ и увольнение главы "Крымэнерго": топ новостей недели
18:20Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ
18:05"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок
17:49Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
17:10В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике
16:42Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров
16:17На Крым идет похолодание
15:47Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
15:38В Севастополе задумали многофункциональный парк
15:18Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы
15:05Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
14:45Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
14:30Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
14:12Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС
13:56Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
Лента новостейМолния