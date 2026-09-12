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Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека
Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека
В Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб,... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T18:57
2026-09-12T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пострадали 22 человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю на своем канале в МАКС.По данным местного минздрава, травмы получили 22 человека, из них шесть находятся в стационаре.Авария произошла на автодороге Пермь-Березники. Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали водитель и пассажиры автобуса, им оказывается медицинская помощь."По факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело", – рассказали в Следкоме Прикамья.Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, изъяты видеорегистратор и тахограф. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось о массовом ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. В результате аварии погибли 13 человек. По предварительной версии, причиной страшной аварии мог стать неудачный обгон микроавтобуса. Следователи разыскивают очевидцев аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пермь, пермский край, дтп, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека
В Пермском крае возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пострадали 22 человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю на своем канале в МАКС.
"По предварительной информации в районе поселка Челва столкнулись легковой автомобиль Peugeot и рейсовый автобус. В результате аварии есть погибший и пострадавшие", – говорится в сообщении.
По данным местного минздрава, травмы получили 22 человека, из них шесть находятся в стационаре.
Авария произошла на автодороге Пермь-Березники. Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали водитель и пассажиры автобуса, им оказывается медицинская помощь.
"По факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело", – рассказали в Следкоме Прикамья.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, изъяты видеорегистратор и тахограф. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о массовом ДТП с микроавтобусом
, лесовозом и легковым автомобилем на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. В результате аварии погибли 13 человек
. По предварительной версии, причиной страшной аварии мог стать неудачный обгон микроавтобуса. Следователи разыскивают очевидцев аварии.
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