https://crimea.ria.ru/20260912/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-v-permskom-krae-postradali-22-cheloveka-1159325734.html

Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека

Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека

В Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб,... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T18:57

2026-09-12T18:57

2026-09-12T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пострадали 22 человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю на своем канале в МАКС.По данным местного минздрава, травмы получили 22 человека, из них шесть находятся в стационаре.Авария произошла на автодороге Пермь-Березники. Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали водитель и пассажиры автобуса, им оказывается медицинская помощь."По факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело", – рассказали в Следкоме Прикамья.Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, изъяты видеорегистратор и тахограф. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось о массовом ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. В результате аварии погибли 13 человек. По предварительной версии, причиной страшной аварии мог стать неудачный обгон микроавтобуса. Следователи разыскивают очевидцев аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, дтп, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости