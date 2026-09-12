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Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора
Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора
С началом осени в стране традиционно возрастает число обращений в больницы из-за отравлений дикорастущими грибами. Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье и... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С началом осени в стране традиционно возрастает число обращений в больницы из-за отравлений дикорастущими грибами. Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье и получить от процесса "тихой охоты" исключительно удовольствие, важно придерживаться определенных правил при обращении с грибами. Об этом напоминают специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Специалисты краевого управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют запомнить основные правила "Нельзя!" при обращении с грибами:- нельзя собирать неизвестные или вызывающие малейшее сомнение грибы;- нельзя собирать грибы в неблагоприятных экологических условиях, особенно вдоль автодорог;- нельзя собирать перезревшие, подгнившие, червивые грибы;- нельзя хранить свежесобранные, вымытые, очищенные и вымоченные грибы, при хранении они становятся особенно вредными для здоровья;- нельзя хранить отваренные грибы без холода;- нельзя употреблять в пищу длительно хранившиеся грибы;- нельзя заниматься самолечением при признаках пищевого грибного отравления.Ранее врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев сообщал, что в Крыму одним из самых опасных грибов является бледная поганка, которая относится к виду мухоморов. По его словам, статистика глобального здравоохранения и специфика действия биологического токсина, который содержится в этих грибах, говорит о летальности в пределах 50%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпустили второе издание Красной книгиКак растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенкамиКак собрать грибы и не попасть на больничную койку: советы эксперта
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совет эксперта, новости, новости крыма, крым, безопасность, грибы
Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора
Нельзя собирать грибы у дорог и хранить их мытыми – семь "нельзя" при обращении с грибами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С началом осени в стране традиционно возрастает число обращений в больницы из-за отравлений дикорастущими грибами. Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье и получить от процесса "тихой охоты" исключительно удовольствие, важно придерживаться определенных правил при обращении с грибами. Об этом напоминают специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Учитывая неблагополучную обстановку с грибными пищевыми отравлениями, в целях их предупреждения, запрещается реализация свежих дикорастущих грибов на рынках, других торговых местах, особенно вдоль автодорог, а также запрещена торговля консервированными и сушеными грибами домашнего приготовления", - говорится в сообщении.
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют запомнить основные правила "Нельзя!" при обращении с грибами:
- нельзя собирать неизвестные или вызывающие малейшее сомнение грибы;
- нельзя собирать грибы в неблагоприятных экологических условиях, особенно вдоль автодорог;
- нельзя собирать перезревшие, подгнившие, червивые грибы;
- нельзя хранить свежесобранные, вымытые, очищенные и вымоченные грибы, при хранении они становятся особенно вредными для здоровья;
- нельзя хранить отваренные грибы без холода;
- нельзя употреблять в пищу длительно хранившиеся грибы;
- нельзя заниматься самолечением при признаках пищевого грибного отравления.
Ранее врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев сообщал
, что в Крыму одним из самых опасных грибов является бледная поганка, которая относится к виду мухоморов. По его словам, статистика глобального здравоохранения и специфика действия биологического токсина, который содержится в этих грибах, говорит о летальности в пределах 50%.
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