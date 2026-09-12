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Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки
Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки
За 24 часа над регионами России силы и средства ПВО сбили семь авиабомб и 670 беспилотников противника. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T11:25
2026-09-12T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. За 24 часа над регионами России силы и средства ПВО сбили семь авиабомб и 670 беспилотников противника. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны.Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистические центры, используемые ВСУ, удары нанесены по местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.Ранее в субботу сообщалось, что средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделюМассированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина
Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки

Силы ПВО над регионами России сбили семь авиабомб и 670 беспилотников ВСУ

11:25 12.09.2026 (обновлено: 11:29 12.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. За 24 часа над регионами России силы и средства ПВО сбили семь авиабомб и 670 беспилотников противника. Об этом в субботу рапортовали в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистические центры, используемые ВСУ, удары нанесены по местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.
Ранее в субботу сообщалось, что средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
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