https://crimea.ria.ru/20260912/sbil-zhenschinu-s-rebenkom-na-zebre-i-uekhal---v-minvodakh-zaderzhali-voditelya-1159317760.html
Сбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителя
Сбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителя - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Сбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителя
В Минводах задержали водителя, который скрылся, сбив на "зебре" 8-летнюю девочку и 49-летнюю женщину, переходивших проезжую часть. Об этом сообщили в ГАИ... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T10:15
2026-09-12T10:15
2026-09-12T10:15
дтп
минеральные воды (минводы)
происшествия
гаи
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Минводах задержали водителя, который скрылся, сбив на "зебре" 8-летнюю девочку и 49-летнюю женщину, переходивших проезжую часть. Об этом сообщили в ГАИ Ставропольского края.ДТП произошло в район улицы 22-го Партсъезда. По предварительным данным, водитель автомобиля Citroеn, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу. Наехал на людей и скрылся с места ДТП, пояснили в ГАИ."Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя и задержали его. Им оказался 60-летний местный житель. Материалы уже направлены в суд <…>. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, женщина и ребенок получили различные травмы и были доставлены в больницу.Ранее водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре". Также в Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор судаВ ДТП в Архангельской области погибли 12 человекДТП в Крыму стало меньше – ГАИ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, минеральные воды (минводы), происшествия, гаи, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Сбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителя
Водитель сбил на "зебре" женщину с 8-летним ребенком и скрылся – его задержали в Минводах
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Минводах задержали водителя, который скрылся, сбив на "зебре" 8-летнюю девочку и 49-летнюю женщину, переходивших проезжую часть. Об этом сообщили в ГАИ Ставропольского края.
"В Минеральных Водах сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки установили и задержали водителя, который после наезда на двух пешеходов скрылся с места происшествия. В результате ДТП травмы получили 8-летняя девочка и 49-летняя женщина — обе местные жительницы", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в район улицы 22-го Партсъезда. По предварительным данным, водитель автомобиля Citroеn, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу. Наехал на людей и скрылся с места ДТП, пояснили в ГАИ.
"Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя и задержали его. Им оказался 60-летний местный житель. Материалы уже направлены в суд <…>. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, женщина и ребенок получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Ранее водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре". Также в Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек
, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.
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