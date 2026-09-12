https://crimea.ria.ru/20260912/samoe-strashnoe-kakim-bylo-zemletryasenie-v-krymu-v-1927-godu-1159278252.html

Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году

Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году

Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T09:11

2026-09-12T09:11

2026-09-12T09:11

инфографика

история

крым

стихия

землетрясение в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до нее. Самая древняя природная катастрофа, упоминание о которой сохранилось в источниках, произошла в 63 году до нашей эры на территории Керченского полуострова, а всего за прошедшие 2500 лет, по мнению ученых, в Крыму произошло около 80 сильных землетрясений. Самое известное и разрушительное случилось в сентябре 1927 года.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, история, крым, стихия, землетрясение в крыму