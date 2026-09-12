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Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T09:11
2026-09-12T09:11
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стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до нее. Самая древняя природная катастрофа, упоминание о которой сохранилось в источниках, произошла в 63 году до нашей эры на территории Керченского полуострова, а всего за прошедшие 2500 лет, по мнению ученых, в Крыму произошло около 80 сильных землетрясений. Самое известное и разрушительное случилось в сентябре 1927 года.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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инфографика, история, крым, стихия, землетрясение в крыму
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
Землетрясение в Крыму в 1927 году – инфографика РИА Новости Крым