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Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260912/samoe-strashnoe-kakim-bylo-zemletryasenie-v-krymu-v-1927-godu-1159278252.html
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T09:11
2026-09-12T09:11
инфографика
история
крым
стихия
землетрясение в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до нее. Самая древняя природная катастрофа, упоминание о которой сохранилось в источниках, произошла в 63 году до нашей эры на территории Керченского полуострова, а всего за прошедшие 2500 лет, по мнению ученых, в Крыму произошло около 80 сильных землетрясений. Самое известное и разрушительное случилось в сентябре 1927 года.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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инфографика, история, крым, стихия, землетрясение в крыму
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году

Землетрясение в Крыму в 1927 году – инфографика РИА Новости Крым

09:11 12.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Крым – сейсмоопасная зона, особенно южный берег полуострова, землетрясения случались здесь на протяжении всей истории человечества и, вероятно, еще больше и до нее. Самая древняя природная катастрофа, упоминание о которой сохранилось в источниках, произошла в 63 году до нашей эры на территории Керченского полуострова, а всего за прошедшие 2500 лет, по мнению ученых, в Крыму произошло около 80 сильных землетрясений. Самое известное и разрушительное случилось в сентябре 1927 года.
О событии – в инфографике РИА Новости Крым.
Землетрясение 1927 годаЗемлетрясение 1927 года
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияКрымСтихияЗемлетрясение в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
09:11Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
09:02Крымский мост сейчас - начала расти очередь
08:54Массированный удар по Украине - что поражено за ночь
08:48230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
08:45Часть Крыма в субботу останется без воды
08:30В Крыму объявлена беспилотная опасность
08:28Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
08:14Где в Крыму заправиться по 100 рублей
08:04Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
07:36Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы
07:10Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
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