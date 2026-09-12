https://crimea.ria.ru/20260912/rotatsiya-vsu-pod-zaporozhem-sorvana-rossiyskimi-desantnikami-1159284988.html
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T20:10
2026-09-12T20:10
2026-09-12T20:10
министерство обороны рф
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159286510_238:0:1207:545_1920x0_80_0_0_0a304abb207a2dfff2f6e62649c75b34.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Вражеский транспорт направлялся к позициям украинских формирований, но точный удар российского дрона обеспечил прямое попадание в грузовой отсек с последующей детонацией топливных баков, и уничтожил автомобиль вместе с личным составом, пояснили в ведомстве.Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, добавили в Минобороны.10 сентября сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159286510_359:0:1086:545_1920x0_80_0_0_7e4e40ceb12accc14bb1bebd1636da72.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, видео
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
Новороссийские десантники сорвали ротацию боевиков ВСУ возле Запорожья
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Противник предпринял попытку провести ротацию личного состава на одном из участков в ближайшем тылу у Запорожья. Для скрытного перемещения личного состава и доставки материальных средств использовался автомобиль типа "пикап", в кузове которого находились военнослужащие ВСУ, но планы противника были сорваны благодаря бдительности и профессионализму оператора ударного FPV-дрона новороссийских десантников", – говорится в сообщении.
Вражеский транспорт направлялся к позициям украинских формирований, но точный удар российского дрона обеспечил прямое попадание в грузовой отсек с последующей детонацией топливных баков, и уничтожил автомобиль вместе с личным составом, пояснили в ведомстве.
Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, добавили в Минобороны.
10 сентября сообщалось
, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную
штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации
ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.