https://crimea.ria.ru/20260912/rotatsiya-vsu-pod-zaporozhem-sorvana-rossiyskimi-desantnikami-1159284988.html

Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками

Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками

Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T20:10

2026-09-12T20:10

2026-09-12T20:10

министерство обороны рф

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Вражеский транспорт направлялся к позициям украинских формирований, но точный удар российского дрона обеспечил прямое попадание в грузовой отсек с последующей детонацией топливных баков, и уничтожил автомобиль вместе с личным составом, пояснили в ведомстве.Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, добавили в Минобороны.10 сентября сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, видео