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Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T20:10
2026-09-12T20:10
министерство обороны рф
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Вражеский транспорт направлялся к позициям украинских формирований, но точный удар российского дрона обеспечил прямое попадание в грузовой отсек с последующей детонацией топливных баков, и уничтожил автомобиль вместе с личным составом, пояснили в ведомстве.Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, добавили в Минобороны.10 сентября сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, видео
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками

Новороссийские десантники сорвали ротацию боевиков ВСУ возле Запорожья

20:10 12.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Противник предпринял попытку провести ротацию личного состава на одном из участков в ближайшем тылу у Запорожья. Для скрытного перемещения личного состава и доставки материальных средств использовался автомобиль типа "пикап", в кузове которого находились военнослужащие ВСУ, но планы противника были сорваны благодаря бдительности и профессионализму оператора ударного FPV-дрона новороссийских десантников", – говорится в сообщении.

Вражеский транспорт направлялся к позициям украинских формирований, но точный удар российского дрона обеспечил прямое попадание в грузовой отсек с последующей детонацией топливных баков, и уничтожил автомобиль вместе с личным составом, пояснили в ведомстве.
Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, добавили в Минобороны.
10 сентября сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области.
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Министерство обороны РФЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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