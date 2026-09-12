https://crimea.ria.ru/20260912/rostekh-otpravil-v-armiyu-ocherednye-partii-t-90m-i-t-72b3m-ko-dnyu-tankista-1159320536.html

Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста

Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста

Партии новых танков с всеракурсной защитой компании Ростех поступили в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T12:51

2026-09-12T12:51

2026-09-12T12:51

новости

армия и флот

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_0:4:3112:1755_1920x0_80_0_0_e373ba9af1810425c7b04325e0982094.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Партии новых танков с всеракурсной защитой компании Ростех поступили в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.Современные танки, которые были поставлены в войска, получают высокие оценки за легкость в освоении, простоту в управлении и эксплуатации, а также высокую ремонтопригодность, отметили в компании.По словам военного представителя Минобороны России, в современной технике увеличена ее защищенность."Нововведения направлены, в первую очередь, на сохранение жизней экипажей. Разрабатывается дополнительная защита, прежде всего, от беспилотных летательных аппаратов. Определенные новшества появляются и в части дополнительной техники, которая помогает работать в боевых условиях", - цитирует его пресс-служба Ростеха.Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.Также Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов"Рособоронэкспорт" будет продавать новый FPV-дронВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии