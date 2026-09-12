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Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
Партии новых танков с всеракурсной защитой компании Ростех поступили в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T12:51
2026-09-12T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Партии новых танков с всеракурсной защитой компании Ростех поступили в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.Современные танки, которые были поставлены в войска, получают высокие оценки за легкость в освоении, простоту в управлении и эксплуатации, а также высокую ремонтопригодность, отметили в компании.По словам военного представителя Минобороны России, в современной технике увеличена ее защищенность."Нововведения направлены, в первую очередь, на сохранение жизней экипажей. Разрабатывается дополнительная защита, прежде всего, от беспилотных летательных аппаратов. Определенные новшества появляются и в части дополнительной техники, которая помогает работать в боевых условиях", - цитирует его пресс-служба Ростеха.Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.Также Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов"Рособоронэкспорт" будет продавать новый FPV-дронВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Партии новых танков с всеракурсной защитой компании Ростех поступили в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста. Машины концерна "Уралвагонзавод" получили усовершенствованную всеракурсную защиту. Танки доработаны с учетом отзывов военнослужащих с передовой", - говорится в сообщении.
Современные танки, которые были поставлены в войска, получают высокие оценки за легкость в освоении, простоту в управлении и эксплуатации, а также высокую ремонтопригодность, отметили в компании.
По словам военного представителя Минобороны России, в современной технике увеличена ее защищенность.
"Нововведения направлены, в первую очередь, на сохранение жизней экипажей. Разрабатывается дополнительная защита, прежде всего, от беспилотных летательных аппаратов. Определенные новшества появляются и в части дополнительной техники, которая помогает работать в боевых условиях", - цитирует его пресс-служба Ростеха.
Ранее сообщалось
, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.
Также Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных
ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД".
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