https://crimea.ria.ru/20260912/radi-peregovorov-po-ukraine-rossiya-ne-budet-ostanavlivat-svo---lavrov-1159323520.html
Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров
Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров
Россия открыта к переговорам для урегулирования по украинского конфликту, но не будет на их период останавливать проведение спецоперации, заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T16:42
2026-09-12T16:42
2026-09-12T16:54
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта к переговорам для урегулирования по украинского конфликту, но не будет на их период останавливать проведение спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ранее он также отмечал, что оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. И что Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем.Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного. Также сообщалось, что Киев начал активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей СШАНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно – политологПолитический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, украина, новости сво
Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров
РФ открыта к переговорам по Украине, но не будет для них останавливать СВО - Лавров
16:42 12.09.2026 (обновлено: 16:54 12.09.2026)