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Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС
Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС
В Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T12:36
2026-09-12T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин и главы других государств прибыли в конгрессно-выставочный центр "Бхарат Мандапан". Там их встретил индийский премьер Нарендра Моди.После фотографирования они пообщались "на ногах" и направились в зал проведения встречи.Моди обратился к участникам с приветственным словом.Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.Кроме того, на заседание пригласили небольшие делегации каждой из стран. С российской стороны в этом формате будут участвовать заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.На встрече планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Особое внимание лидеры уделят тематике реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности международных отношений.Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Накануне он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран, в том числе с Моди. Сегодня ему также предстоит серия двусторонних переговоров.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), брикс, новости, индия, политика
Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС

Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС

12:36 12.09.2026 (обновлено: 12:41 12.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Индию
Визит президента Владимира Путина в Индию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и главы других государств прибыли в конгрессно-выставочный центр "Бхарат Мандапан". Там их встретил индийский премьер Нарендра Моди.
После фотографирования они пообщались "на ногах" и направились в зал проведения встречи.
Моди обратился к участникам с приветственным словом.
"Председательство Индии в БРИКС в этом году основано на подходе "человек прежде всего". Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность являются нашими общими приоритетами", — сказал он и объявил сессию открытой.
Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Кроме того, на заседание пригласили небольшие делегации каждой из стран. С российской стороны в этом формате будут участвовать заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.
На встрече планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Особое внимание лидеры уделят тематике реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности международных отношений.
Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Накануне он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран, в том числе с Моди. Сегодня ему также предстоит серия двусторонних переговоров.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.
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