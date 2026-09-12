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Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС

Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС

Партнерство БРИКС строится принципах равенства и добрососедства. Об этом заявил, выступая на заседании саммита, президент России Владимир Путин, сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T14:12

2026-09-12T14:12

2026-09-12T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Партнерство БРИКС строится принципах равенства и добрососедства. Об этом заявил, выступая на заседании саммита, президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.По словам российского лидера, перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества."Нынешний саммит БРИКС в Нью-Дели подтверждает, что у нашего объединения имеются широкие перспективы для совместной работы по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, по повышению эффективности системы глобального управления в целях обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах", - сказал он.Ранее в субботу в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС.Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.Кроме того, на заседание пригласили небольшие делегации каждой из стран. С российской стороны в этом формате будут участвовать заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.На встрече планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Особое внимание лидеры уделят тематике реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности международных отношений.Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Накануне он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран, в том числе с Моди. Сегодня ему также предстоит серия двусторонних переговоров.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКСВстреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры

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новости, политика, россия, индия, владимир путин (политик), брикс