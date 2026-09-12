https://crimea.ria.ru/20260912/pod-osobym-kontrolem-v-krymu-stalo-menshe-alkogolizma-sredi-podrostkov-1159299491.html

Под особым контролем: в Крыму стало меньше алкоголизма среди подростков

Под особым контролем: в Крыму стало меньше алкоголизма среди подростков - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Под особым контролем: в Крыму стало меньше алкоголизма среди подростков

В Республике Крым уменьшилось количество подростков, страдающих алкоголизмом. Также не выявлено детей с синдромом алкогольной зависимости. Об в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T21:32

2026-09-12T21:32

2026-09-12T21:32

алкоголь

марина шоренко

минздрав крыма

здоровье

мнения

статистика

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141450439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be39fe74e9c681f455cdf8036302542a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым уменьшилось количество подростков, страдающих алкоголизмом. Также не выявлено детей с синдромом алкогольной зависимости. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.Если ребенок попадает в поле зрения медиков в состоянии интоксикации, тогда начинается и наша работа в том числе, пояснила врач крымского центра наркологии."Когда ребенок находится в состоянии острой интоксикации, и попадает в медицинскую организацию, информация сразу направляется дальше. Есть федеральный закон, в соответствии с ним и с постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, идет информирование, в первую очередь, от медицины к полиции и органам опеки и попечительства о том, что ребенок был осмотрен или попал с острой интоксикацией. И дальше уже вся работа запускается", - обозначила специалист.По ее информации, сейчас в Крыму отмечается положительная динамика снижения статистики подросткового алкоголизма.Она также подчеркнула, что данной тенденции не было на полуострове еще 4-5 лет назад."В прошлом году выявляли, в этом году – чуть меньше. То есть подростки и дети принимают лекарственные препараты, которые могут вызывать состояние опьянения. И, как правило, сразу попадают в медицинскую организацию, потому что требуется помощь", - сообщила врач-нарколог.Алкогольная же зависимость, добавила она, формируется у человека, в том числе и у подростков, уже через полгода достаточно частого употребления спиртного."Что значит достаточно частого? Это зависит от возраста, пола и предрасположенности. От двух-трех раз в неделю до фактически ежедневного приема даже небольшой дозы. Как у нас говорят, что будет, если я выпил бутылку пива вечером? И так месяц, год, два, три, четыре, а потом уже без бутылки пива нельзя", - пояснила эксперт.Если образ жизни родителей, ближайшего окружения, значимых взрослых, не касается употребления алкоголя, то, как правило, ребенок не будет принимать что-то, обозначила она."При этом даже бывает такое, что в тех семьях, где есть хроническое потребление алкоголя, ребенок может его не принимать, видя такую ситуацию", - считает специалист.Семья и близкое окружение чрезвычайно важны в данном вопросе для несовершеннолетних."Главное - вовремя заметить, есть ли какие-то нарушения поведенческие или другие. Всегда нужно обращаться к докторам", - призвала собеседница.Надо построить такой образ жизни вокруг ребенка, который бы не способствовал потреблению любых психоактивных веществ."Опасно, когда человеку плохо, когда он находится в стрессе и рядом оказывается отрицательный пример. Подросток видит, что человек принял вещество и у него все стало хорошо, все замечательно, не от того, что как-то ситуация изменилась, а изменилось внутреннее восприятие", - обозначила медик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 годаЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиПочему возникает алкогольная зависимость и как спастись

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, марина шоренко, минздрав крыма, здоровье, мнения, статистика, крым, новости крыма