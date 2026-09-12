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Отсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявок

Отсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявок - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Отсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявок

В Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T09:34

2026-09-12T09:34

2026-09-12T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. В Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."Начался прием заявок от предпринимателей Крыма на продление сроков уплаты страховых взносов. Правительством республики определен порядок формирования перечня субъектов предпринимательской деятельности, соответствующих критериям оказания мер поддержки согласно постановлению правительства РФ, принятому по поручению президента", - написал он в своем канале на платформе МАКС.Речь идет о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов, приостановлении вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также о продлении сроков направления требований об уплате задолженности и ее взыскании. При этом решение распространяется на предприятия, которые работают, в том числе, в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания, напомнил Аксенов.Заявку индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать в электронном виде по ссылке: https://support.invest-in-crimea.ru, добавил он, заверив, что заполнять документы помогают сотрудники Центра "Мой бизнес".Днем ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Михаил Развожаев сообщал, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыСФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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