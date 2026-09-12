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Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260912/obstanovka-na-krymskom-mostu--situatsiya-menyaetsya-kazhdyy-chas-1159319203.html
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T11:09
2026-09-12T11:09
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ранее сообщалось, что в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час

Крымский мост сейчас – в очереди со стороны Керчи 120 автомобилей

11:09 12.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 11 часов.
Ранее сообщалось, что в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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