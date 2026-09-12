https://crimea.ria.ru/20260912/obstanovka-na-krymskom-mostu--situatsiya-menyaetsya-kazhdyy-chas-1159319203.html

Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час

Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час

На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T11:09

2026-09-12T11:09

2026-09-12T11:09

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ранее сообщалось, что в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма