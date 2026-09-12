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Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T11:09
2026-09-12T11:09
2026-09-12T11:09
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. На Крымском мосту в течение двух часов очередь перед досмотровыми пунктами выросла в четыре раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ранее сообщалось, что в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
Крымский мост сейчас – в очереди со стороны Керчи 120 автомобилей