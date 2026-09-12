Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
Обломки дрона ВСУ упали на детский спортклуб и подожгли продуктовый склад в Таганроге
17:49 12.09.2026 (обновлено: 17:52 12.09.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Здание частного детского футбольного клуба повреждено из-за падения обломков БПЛА в Таганроге, также пожар произошел на продуктовом складе и в магазине. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания сразу в нескольких местах города. Вновь от вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура: здания, спортивный объект и коммерческие постройки", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
По информации губернатора, поврежден частный детский футбольный клуб, в котором каждый день занимаются более 300 детей в возрасте от 4 лет. Причем этот спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз.
Кроме того, возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете, уточнил Слюсарь.
"По оперативной информации, два пожара на объектах полностью ликвидированы. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках", - добавил губернатор, поблагодарив за работу огнеборцев и сотрудников всех оперативных служб.
Ранее в результате вражеской атаки на Ростов, были повреждены два многоквартирных дома, ранен ребенок, сообщал Слюсарь. Позже стало известно, что число пострадавших возросло: трое человек обратились за медицинской помощью, двое - доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте.
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