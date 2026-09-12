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Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
Здание частного детского футбольного клуба повреждено из-за падения обломков БПЛА в Таганроге, также пожар произошел на продуктовом складе и в магазине. Об этом РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T17:49
2026-09-12T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Здание частного детского футбольного клуба повреждено из-за падения обломков БПЛА в Таганроге, также пожар произошел на продуктовом складе и в магазине. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По информации губернатора, поврежден частный детский футбольный клуб, в котором каждый день занимаются более 300 детей в возрасте от 4 лет. Причем этот спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз.Кроме того, возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете, уточнил Слюсарь.Ранее в результате вражеской атаки на Ростов, были повреждены два многоквартирных дома, ранен ребенок, сообщал Слюсарь. Позже стало известно, что число пострадавших возросло: трое человек обратились за медицинской помощью, двое - доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за суткиМощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробностиАтаки Украины по гражданским объектам в РФ – это военные преступления
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РИА Новости Крым
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96
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новости, происшествия, таганрог, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге

Обломки дрона ВСУ упали на детский спортклуб и подожгли продуктовый склад в Таганроге

17:49 12.09.2026 (обновлено: 17:52 12.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Здание частного детского футбольного клуба повреждено из-за падения обломков БПЛА в Таганроге, также пожар произошел на продуктовом складе и в магазине. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания сразу в нескольких местах города. Вновь от вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура: здания, спортивный объект и коммерческие постройки", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
По информации губернатора, поврежден частный детский футбольный клуб, в котором каждый день занимаются более 300 детей в возрасте от 4 лет. Причем этот спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз.
Кроме того, возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете, уточнил Слюсарь.

"По оперативной информации, два пожара на объектах полностью ликвидированы. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках", - добавил губернатор, поблагодарив за работу огнеборцев и сотрудников всех оперативных служб.

Ранее в результате вражеской атаки на Ростов, были повреждены два многоквартирных дома, ранен ребенок, сообщал Слюсарь. Позже стало известно, что число пострадавших возросло: трое человек обратились за медицинской помощью, двое - доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте.
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НовостиПроисшествияТаганрогВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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