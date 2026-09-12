https://crimea.ria.ru/20260912/novyy-sezon-startuet-v-krymsko-tatarskom-akademicheskom-teatre-1159272520.html

Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре

Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре

О том, что ждет зрителя, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали его директор Эльмира Куртмеметова и режиссер театра Игорь Васецкий. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T19:56

2026-09-12T19:56

2026-09-12T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 15 сентября стартует 38-й театральный сезон в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре в Симферополе. О том, что ждет зрителя, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали его директор Эльмира Куртмеметова и режиссер театра Игорь Васецкий.Гости студии отметили, что и прошлый театральный сезон прошел для них очень плодотворно.Эльмира Куртмеметова также поделилась, что именно тогда в жизнь театра вошли новые масштабные проекты."Мы провели Первый межрегиональный фестиваль национальных театров, учредителями которого являлись министерство культуры Крыма и Государственный комитет по межнациональным отношениям. В ноябре прошлого года фестиваль "Крымское вдохновение" посетили театральные коллективы из Карачаево-Черкесской республики и Дагестана. В этом году в ноябре мы будем проводить уже второй региональный фестиваль", - поделилась она.В репертуар нового театрального сезона, по информации собеседницы, также вошли две пьесы-победительницы в конкурсе драматургов "Мастер золотого пера", который также прошел впервые в прошлом году. Премьеры же обязательно пройдут с участием авторов, добавила она.Также в 38-м театральном сезоне будет продолжен показ необычной постановки под названием "СММщик", которая с успехом была представлена на суд зрителя новым режиссером театра Игорем Васецким.15 сентября в 19.00 Крымскотатарский театр открывает свои двери новой концертной премьерной программой "И в моих мыслях, и в сердце, и в крови..."."Она построена на связи поколений, где на одной сцене предстанут фольклорные, народные песни, а также песни советской эстрады, рожденные в тот период и, естественно, современные произведения. Мы проведем некий анализ, что в них общего. Конечно же, это любовь к отчизне, любовь к природе, любовь как чувство. И три поколения будут связаны между собой музыкальным материалом. Мы откроем сезон посылом, что все проходяще, а музыка вечна и красота спасет мир", - сказала Эльмира Куртмеметова.Примечательно, добавила директор Крымско-татарского театра, что в прошлом году, благодаря национальному проекту "Культура", театр был дооснащен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымский музыкальный театр получил новый свет и звукТеатры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осеньВ Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, крымско-татарский академический драматический театр, искусство , общество, крым, новости крыма