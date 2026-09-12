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Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы
В ночь на субботу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, а в Севастополе было тихо, сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост работал в... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T07:36
2026-09-12T07:36
новости крыма
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крым
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, а в Севастополе было тихо, сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.Беспилотная опасность на полуострове была объявлена в 01.13. Угроза воздушных ударов сохранялась до 2.42, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму*.Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру субботы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте в 7 утра.12 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы

07:36 12.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, а в Севастополе было тихо, сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.
Беспилотная опасность на полуострове была объявлена в 01.13. Угроза воздушных ударов сохранялась до 2.42, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму*.
Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру субботы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте в 7 утра.
12 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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