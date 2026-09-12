https://crimea.ria.ru/20260912/novosti-kryma-i-sevastopolya--obstanovka-na-poluostrove-na-utro-subboty-1159315694.html

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы

В ночь на субботу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, а в Севастополе было тихо, сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост работал в... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T07:36

2026-09-12T07:36

2026-09-12T07:36

новости крыма

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крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, а в Севастополе было тихо, сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.Беспилотная опасность на полуострове была объявлена в 01.13. Угроза воздушных ударов сохранялась до 2.42, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму*.Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру субботы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте в 7 утра.12 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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