Рейтинг@Mail.ru
На Крым идет похолодание - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260912/na-krym-idet-pokholodanie-1159323296.html
На Крым идет похолодание
На Крым идет похолодание - РИА Новости Крым, 12.09.2026
На Крым идет похолодание
В начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт заглянет на полуостров. Температура воздуха снизится, пойдут осенние дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T16:17
2026-09-12T16:29
погода в крыму
погода
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922010_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cb949f15987a039b475dbec34c92980a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт заглянет на полуостров. Температура воздуха снизится, пойдут осенние дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.Так, если в воскресенье, 13 сентября, в Симферополе при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха ночью +12...+14, а днем +28...+30 градусов, то уже с понедельника днем станет холоднее на шесть-восемь градусов.Во вторник, 15 сентября, также по прогнозам переменная облачность. Однако осадки прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 тепла, уточнили синоптики.В целом по Крыму самым прохладным днем на неделе будет подельник, когда ночная температура воздуха составит +12 …+17, а днем ожидается +19…+24 градуса. Уже начиная со вторника и до четверга включительно днем по регионам полуострова прогнозируется +21… +26 градусов, а ночь + 11…+16.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также рассказывал, что температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСаВ Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасностиВ Севастополе объявлена высокая пожароопасность
https://crimea.ria.ru/20260912/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima---prognoz-fobosa-1159317097.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922010_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_444ae611013140f2ac55ccda2469884e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
На Крым идет похолодание

В Крыму на смену теплым выходным придет похолодание – прогноз погоды на ближайшие дни

16:17 12.09.2026 (обновлено: 16:29 12.09.2026)
 
© РИА Новости КрымГрозовой фронт
Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт заглянет на полуостров. Температура воздуха снизится, пойдут осенние дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.
Так, если в воскресенье, 13 сентября, в Симферополе при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха ночью +12...+14, а днем +28...+30 градусов, то уже с понедельника днем станет холоднее на шесть-восемь градусов.
"В понедельник, 14 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22 говорится в сообщении.
Во вторник, 15 сентября, также по прогнозам переменная облачность. Однако осадки прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 тепла, уточнили синоптики.
В целом по Крыму самым прохладным днем на неделе будет подельник, когда ночная температура воздуха составит +12 …+17, а днем ожидается +19…+24 градуса. Уже начиная со вторника и до четверга включительно днем по регионам полуострова прогнозируется +21… +26 градусов, а ночь + 11…+16.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также рассказывал, что температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
В Севастополе объявлена высокая пожароопасность
Пещера МАН на западном склоне Демерджи
13:56
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
 
Погода в КрымуПогодаКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок
17:49Обломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
17:10В Японии произошло массовое отравление на турнире по легкой атлетике
16:42Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров
16:17На Крым идет похолодание
15:47Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
15:38В Севастополе задумали многофункциональный парк
15:18Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы
15:05Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
14:45Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
14:30Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
14:12Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС
13:56Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
13:32В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО
12:51Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
12:36Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС
12:12Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию
11:58Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО
11:25Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки
11:09Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
Лента новостейМолния