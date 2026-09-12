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На Крым идет похолодание

На Крым идет похолодание - РИА Новости Крым, 12.09.2026

На Крым идет похолодание

В начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт заглянет на полуостров. Температура воздуха снизится, пойдут осенние дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T16:17

2026-09-12T16:17

2026-09-12T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт заглянет на полуостров. Температура воздуха снизится, пойдут осенние дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.Так, если в воскресенье, 13 сентября, в Симферополе при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха ночью +12...+14, а днем +28...+30 градусов, то уже с понедельника днем станет холоднее на шесть-восемь градусов.Во вторник, 15 сентября, также по прогнозам переменная облачность. Однако осадки прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 тепла, уточнили синоптики.В целом по Крыму самым прохладным днем на неделе будет подельник, когда ночная температура воздуха составит +12 …+17, а днем ожидается +19…+24 градуса. Уже начиная со вторника и до четверга включительно днем по регионам полуострова прогнозируется +21… +26 градусов, а ночь + 11…+16.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также рассказывал, что температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСаВ Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасностиВ Севастополе объявлена высокая пожароопасность

https://crimea.ria.ru/20260912/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima---prognoz-fobosa-1159317097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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