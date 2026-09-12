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Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности
Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности
Минобороны отчиталось о массированном ударе, нанесенном ночью по металлургическим предприятиям и портовой инфраструктуре Украины. РИА Новости Крым, 12.09.2026
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2026-09-12T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Минобороны отчиталось о массированном ударе, нанесенном ночью по металлургическим предприятиям и портовой инфраструктуре Украины.Среди целей были:- металлургический комбинат "Запорожсталь" — один из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов;- металлургический комбинат в Кривом Роге;- Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в том же городе;- инновационный электроплавильный комплекс завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске — крупнейший на Украине производитель и поставщик металлопроката.Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир.При этом применялись высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования и ударные беспилотники, добавили в Минобороны.В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы используют оружие, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, украина, новости, новости сво, удары по украине
Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности

Металлургические предприятия разгромлены в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье

10:37 12.09.2026 (обновлено: 10:39 12.09.2026)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Минобороны отчиталось о массированном ударе, нанесенном ночью по металлургическим предприятиям и портовой инфраструктуре Украины.
"Поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог", — заявило ведомство.
Среди целей были:

- металлургический комбинат "Запорожсталь" — один из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов;
- металлургический комбинат в Кривом Роге;
- Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в том же городе;
- инновационный электроплавильный комплекс завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске — крупнейший на Украине производитель и поставщик металлопроката.
Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир.
При этом применялись высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования и ударные беспилотники, добавили в Минобороны.
В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы используют оружие, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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