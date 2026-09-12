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Массированный удар по Украине - что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Массированный удар по Украине - что поражено за ночь
Массированный удар по Украине - что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Массированный удар по Украине - что поражено за ночь
Российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье,... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:54
2026-09-12T08:54
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск, и Кривой Рог", - говорится в сообщении.Также сообщается, что армия России в ходе ночного массированного удара поразила в Одесской области объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.Отмечается, что поражены объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, "обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Массированный удар по Украине - что поражено за ночь

Массированный удар по Украине - что поражено за ночь

08:54 12.09.2026
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск, и Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что армия России в ходе ночного массированного удара поразила в Одесской области объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
Отмечается, что поражены объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, "обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину".
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Удары по УкраинеРоссияУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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