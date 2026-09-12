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Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы

Страны БРИКС в совместной декларации призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций. Об этом РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T15:18

2026-09-12T15:18

2026-09-12T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Страны БРИКС в совместной декларации призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, отмечая нынешний глобальный контекст поляризации и недоверия, лидеры стран БРИКС призвали к глобальным действиям по укреплению международного мира и безопасности."Мы призываем международное сообщество реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы безопасности политико-дипломатическими мерами для снижения конфликтного потенциала и подчеркиваем необходимость усилий по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин", - отмечено в декларации.Также в декларации подчеркнута приверженность борьбе с проявлениями терроризма и необходимость укреплять энергетическую безопасность. Страны БРИКС выразили беспокойство в связи с растущими рисками ядерной угрозы и тенденцией резкого увеличения военных расходов в мире. В организации отметили, что рост односторонних тарифных и нетарифных мер угрожает мировой торговле, а также призвали защищать культурное наследие, особенно в зонах конфликтов.Ранее, выступая на заседании саммита, президент России Владимир Путин заявил, что партнерство БРИКС строится принципах равенства и добрососедства.Ранее в субботу в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС.Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.Кроме того, на заседание пригласили небольшие делегации каждой из стран. С российской стороны в этом формате будут участвовать заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Накануне он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКСВстреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры

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брикс, в мире, политика, владимир путин (политик), новости