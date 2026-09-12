https://crimea.ria.ru/20260912/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-subboty-1159315886.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:04
2026-09-12T08:04
2026-09-12T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.