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Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:04
2026-09-12T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы

08:04 12.09.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу проезд свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерченский проливКерчьТамань
 
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