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Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T14:30
2026-09-12T14:30
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Три часа назад, по состоянию на 11 часов, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось120 автомобилей. А в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет

Крымский мост: в очереди со стороны Керчи уже 280 автомобилей

14:30 12.09.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 14 часов.
Три часа назад, по состоянию на 11 часов, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось120 автомобилей. А в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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