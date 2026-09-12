https://crimea.ria.ru/20260912/krymskiy-most-seychas--ochered-stremitelno-rastet-1159321241.html
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T14:30
2026-09-12T14:30
2026-09-12T14:30
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Три часа назад, по состоянию на 11 часов, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось120 автомобилей. А в районе девяти часов утра в субботу очередь с керченской стороны составляла всего 30 автомобилей. А по состоянию на 8:00 проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
Крымский мост: в очереди со стороны Керчи уже 280 автомобилей