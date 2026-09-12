Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260912/krymskiy-most-seychas---nachala-rasti-ochered-1159316946.html
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
У Крымского моста в течение часа сформировалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T09:02
2026-09-12T09:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_c1fe60c3aa45d9184f198cf18ddd95cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. У Крымского моста в течение часа сформировалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом еще час назад проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_8f7eb6221567ea5295f5a9e0fc1727f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

09:02 12.09.2026 (обновлено: 09:09 12.09.2026)
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. У Крымского моста в течение часа сформировалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом еще час назад проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
09:02Крымский мост сейчас - начала расти очередь
08:54Массированный удар по Украине - что поражено за ночь
08:48230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
08:45Часть Крыма в субботу останется без воды
08:30В Крыму объявлена беспилотная опасность
08:28Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
08:14Где в Крыму заправиться по 100 рублей
08:04Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
07:36Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро субботы
07:10Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
23:20Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день
23:02Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
22:58Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
22:48Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
22:37Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
22:22Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
22:09ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
Лента новостейМолния