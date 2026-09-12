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Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

У Крымского моста в течение часа сформировалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T09:02

2026-09-12T09:02

2026-09-12T09:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. У Крымского моста в течение часа сформировалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом еще час назад проезд по мосту был свободен, очередей на пунктах досмотра не наблюдалось.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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