https://crimea.ria.ru/20260912/krymskiy-bronzovyy-i-ukromnovskiy-uchenye-delayut-stavku-na-luk-i-chesnok-1159284051.html

"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок

"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок - РИА Новости Крым, 12.09.2026

"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок

Зарубежные гибриды овощей, на которые, как на иглу, подсадили отечественных фермеров, хороши. Урожайны, транспортабельны и внешне весьма привлекательны, что... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T18:05

2026-09-12T18:05

2026-09-12T18:05

крым

сельское хозяйство

овощи

ниисх крыма

юлия костанчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Зарубежные гибриды овощей, на которые, как на иглу, подсадили отечественных фермеров, хороши. Урожайны, транспортабельны и внешне весьма привлекательны, что немаловажно для товарно-рыночных отношений. Но у Крыма есть все шансы выиграть у Запада битву за селекцию. Пусть не за все 70 видов овощных культур, произрастающих в России, но за лук и чеснок – точно. В этом уверена заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма Юлия Костанчук.В НИИСХ Крыма созрела собственная "золотая коллекция" перспективных сортов овощей. Сейчас крымские селекционеры сконцентрировались на тех позициях, где могут дать фору зарубежным гибридам – об этом в материале РИА Новости Крым.Уникальный лук для рынка и долгого храненияГлавная гордость отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур – перспективная линия репчатого лука, которая уже в следующем году может выйти на испытания в производственных условиях. Ученые дали ей рабочее название "Крымский бронзовый" – за насыщенный золотисто-бронзовый оттенок сухих чешуй.При этом лук не уступает по вкусовым характеристикам, а по содержанию антиоксидантов даже превосходит многие импортные аналоги – ведь институт работает под девизом "Наука для здоровья", ученые делают упор на полезные свойства культур, говорит она.Еще одна сильная позиция института – озимый чеснок "Укромновский". Этот сорт уже зарекомендовал себя как устойчивый к местным климатическим условиям и высокоурожайный. Сейчас перед коллективом стоит задача максимально быстро размножить посадочный материал, чтобы предложить его не только частникам, но и промышленным производителям.По словам Костанчук, раньше в Крыму не было такого сортового разнообразия по чесноку, до определенного момента выращивали только сорт украинской селекции "Любаша". Но команда крымских ученых-селекционеров из местной популяции, которая произрастала в селе Укромное – выделила перспективный материал и создала прекрасный сорт. Он еще более урожайный, чем "Любаша", с оптимальным количеством полезных веществ и устойчивый к заболеваниям.Селекционеры Крыма могут удивитьПомимо лука и чеснока, в активе Института – десятки наработок, которые уже пользуются спросом. Например, эфиромасличный укроп с повышенным содержанием эфирных масел – его охотно покупают даже на материке.По словам Костанчук, сорта томатов, которые создают крымские ученые, по вкусу как те, что из детства, пусть они и не транспортабельны для супермаркетов, но идеальны для личных приусадебных хозяйств и фермерских рынков. В линейке также – два сорта дыни, базилик, тыква "Арабатская".Климат как стратегическое преимуществоКрым с его мягким климатом был и остается идеальной площадкой для семеноводства.В советские годы Крымская опытная станция закрывала 70% потребностей полуострова в семенах овощных культур. Также мы выращивали семена для Прибалтики. Цветная капуста давала семена только в Крыму и только в защищенном грунте! Это был наш эксклюзив.Сегодня, даже при скромных ресурсах, ученые возрождают эту традицию, делая ставку на те культуры, где конкурентоспособность уже доказана, говорит Костанчук.Так, московские селекционные компании, кстати, регулярно закупают у крымчан семена ялтинского лука, потому что для его вызревания нужны особые условия, которые есть только здесь, добавляет она.Вызовы, которые не пугают, а мобилизуютУченые не скрывают и объективных сложностей. Сегодня в отделе всего четыре научных сотрудника, а селекционная работа требует 8–10 лет кропотливого труда – это не грантовый цикл на два-три года. Необходимо системное финансированию долгосрочных программ, говорит Костанчук.По ее словам, в "перестроечное" время системная государственная наука была разрушена. На смену пришли западные компании, которые предлагают не просто семена, а "полный пакет": удобрения, технологии и даже зарубежные стажировки для агрономов.Современной генетической лаборатории и тепличных комплексов для ускоренной селекции пока не хватает, а фермеры уже шагнули далеко в технологиях, и учиться уже порой приходится у них, отмечает эксперт. Но тут же добавляет, что имеющиеся проблемы – не повод для пессимизма, а сигнал к концентрации ресурсов. Именно поэтому институт решил не распыляться, а сосредоточиться на "своих" культурах – луке, чесноке, зелени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спасти огород от засухи – рекомендации экспертаКрымский фермер выращивает папайю: что для этого нужноПрофицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, овощи, ниисх крыма, юлия костанчук