https://crimea.ria.ru/20260912/krymskie-goroda-kerch-i-sudak-otmechayut-dni-rozhdeniya-1159318107.html
Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения
Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения
Керчь и Судак отмечают дни городов, об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T10:51
2026-09-12T10:51
2026-09-12T10:52
керчь
судак
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0c/1159318277_6:0:895:500_1920x0_80_0_0_374d4e8767d4f81cfac5ac7f439b9c26.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Керчь и Судак отмечают дни городов, об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Министр напомнил, что город-герой Керчь является древнейшим городом России, в античные времена Пантикапей был столицей Боспорского царства."Сегодня Керчь впечатляет богатейшей историей и множеством достопримечательностей. Здесь обязательно стоит побывать в музеях, подняться на гору Митридат по лестнице из 432 ступеней, чтобы полюбоваться панорамой города и побережья, увидеть один из старейших православных храмов России – Святого Иоанна Предтечи, обязательно посетить Аджимушкайские каменоломни", - обозначил Ганзий.У города Судак также яркое прошлое, а еще здесь потрясающая природа, много прогулочных зон и туристических маршрутов, отметил министр, рассказывая о втором "имениннике" этого дня.При этом Ганзий назвал и другие точки притяжения курорта. Так, по мнению министра, это центральная набережная длиной 2 км, гора Алчак, грот Эолова арфа, исторический музей, Холм Славы, храм Покрова Пресвятой Богородицы XIX века, арт-резиденция для творческой молодежи Таврида.Арт.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Судаке реализуется уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)". Основная цель проекта - показать образ дореволюционного Судака, пояснял автор и руководитель проекта Сергей Мозжерин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуКрымская война дала Симферополю толчок для будущего развития – историкПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
керчь
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0c/1159318277_117:0:784:500_1920x0_80_0_0_5edb1dce54142af74b1a18542e5d3ef3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, судак, сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, новости крыма
Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения
В Крыму дни городов отмечают Керчь и Судак
10:51 12.09.2026 (обновлено: 10:52 12.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Керчь и Судак отмечают дни городов, об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"В эту субботу свои дни городов отмечают Керчь и Судак. Древние и одновременно молодые крымские города", - написал он в МАКС.
Министр напомнил, что город-герой Керчь является древнейшим городом России, в античные времена Пантикапей был столицей Боспорского царства.
"Сегодня Керчь впечатляет богатейшей историей и множеством достопримечательностей. Здесь обязательно стоит побывать в музеях, подняться на гору Митридат по лестнице из 432 ступеней, чтобы полюбоваться панорамой города и побережья, увидеть один из старейших православных храмов России – Святого Иоанна Предтечи, обязательно посетить Аджимушкайские каменоломни", - обозначил Ганзий.
У города Судак также яркое прошлое, а еще здесь потрясающая природа, много прогулочных зон и туристических маршрутов, отметил министр, рассказывая о втором "имениннике" этого дня.
"За 18 веков Судак сменил несколько имен: его называли Сугдея, Солдайя, Сурож <…> Конечно же, этот город прочно ассоциируется со знаменитой Судакской крепостью, возведенной в XIV–XV веках", - сообщил он.
При этом Ганзий назвал и другие точки притяжения курорта. Так, по мнению министра, это центральная набережная длиной 2 км, гора Алчак, грот Эолова арфа, исторический музей, Холм Славы, храм Покрова Пресвятой Богородицы XIX века, арт-резиденция для творческой молодежи Таврида.Арт.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал
, что в Судаке реализуется уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)". Основная цель проекта - показать образ дореволюционного Судака, пояснял автор и руководитель проекта Сергей Мозжерин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: