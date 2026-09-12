https://crimea.ria.ru/20260912/krymskie-goroda-kerch-i-sudak-otmechayut-dni-rozhdeniya-1159318107.html

Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения

Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения

Керчь и Судак отмечают дни городов, об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 12.09.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Керчь и Судак отмечают дни городов, об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Министр напомнил, что город-герой Керчь является древнейшим городом России, в античные времена Пантикапей был столицей Боспорского царства."Сегодня Керчь впечатляет богатейшей историей и множеством достопримечательностей. Здесь обязательно стоит побывать в музеях, подняться на гору Митридат по лестнице из 432 ступеней, чтобы полюбоваться панорамой города и побережья, увидеть один из старейших православных храмов России – Святого Иоанна Предтечи, обязательно посетить Аджимушкайские каменоломни", - обозначил Ганзий.У города Судак также яркое прошлое, а еще здесь потрясающая природа, много прогулочных зон и туристических маршрутов, отметил министр, рассказывая о втором "имениннике" этого дня.При этом Ганзий назвал и другие точки притяжения курорта. Так, по мнению министра, это центральная набережная длиной 2 км, гора Алчак, грот Эолова арфа, исторический музей, Холм Славы, храм Покрова Пресвятой Богородицы XIX века, арт-резиденция для творческой молодежи Таврида.Арт.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Судаке реализуется уникальный художественно-краеведческий проект "Судак — российский город (1783-1917)". Основная цель проекта - показать образ дореволюционного Судака, пояснял автор и руководитель проекта Сергей Мозжерин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуКрымская война дала Симферополю толчок для будущего развития – историкПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

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