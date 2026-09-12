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Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об... РИА Новости Крым, 12.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крыма. Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости.По ее словам, известно, что завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики."Также поступает информация об организации системы радиоэлектронной борьбы и защиты вот этих вот мест, куда стягиваются военнослужащие и техника с боеприпасами", - уточнила представитель силового ведомства.Она подчеркнула, что данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.Двадцать шестого апреля исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария произошла 26 апреля 1986 года. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы.Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России и на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, чаэс, чернобыль, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крыма. Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости.
"Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде "КАМАЗов" с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы", - рассказала агентствупредставитель российских силовых структур.
По ее словам, известно, что завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики.
"Также поступает информация об организации системы радиоэлектронной борьбы и защиты вот этих вот мест, куда стягиваются военнослужащие и техника с боеприпасами", - уточнила представитель силового ведомства.
Она подчеркнула, что данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.
В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Двадцать шестого апреля исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария произошла 26 апреля 1986 года. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы.
Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России и на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.
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