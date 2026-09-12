https://crimea.ria.ru/20260912/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima---prognoz-fobosa-1159317097.html
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T13:56
2026-09-12T13:56
2026-09-12T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря - здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина", - рассказал Тишковец.По его словам, максимум аномального тепла придется в Центральной России и южных регионах на февраль."Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30-40% в январе выпадет больше осадков, чем положено", - отметил синоптик.Метеоролог подчеркнул, что виной этому рекордное Эль-Ниньо - климатическое явление, которое характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана."Эль-Ниньо и будет виновато в этом мягком и влажном сценарии грядущей зимы, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - подчеркнул Тишковец.При этом собеседник агентства уточнил, что не вся зима будет теплая, слякотная, с гололедными явлениями. Снега может быть очень много, и он потом периодически будет просаживаться за счет оттепели - а это фронтальные туманы адъективного характера с ухудшением видимости, ведущие за собой в том числе сбои в авиасообщении, транспортном наземном сообщении."Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет "выстреливать" в рамках снежных бурь, иногда их называют черная пурга, когда просто не видно ни зги", - добавил метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости, новости крыма, погода, погода в крыму
Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
Зима на большей части России будет аномально теплой и влажной из-за Эль-Ниньо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря - здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина", - рассказал Тишковец.
По его словам, максимум аномального тепла придется в Центральной России и южных регионах на февраль.
"Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30-40% в январе выпадет больше осадков, чем положено", - отметил синоптик.
Метеоролог подчеркнул, что виной этому рекордное Эль-Ниньо - климатическое явление, которое характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.
"Эль-Ниньо и будет виновато в этом мягком и влажном сценарии грядущей зимы, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - подчеркнул Тишковец.
При этом собеседник агентства уточнил, что не вся зима будет теплая, слякотная, с гололедными явлениями. Снега может быть очень много, и он потом периодически будет просаживаться за счет оттепели - а это фронтальные туманы адъективного характера с ухудшением видимости, ведущие за собой в том числе сбои в авиасообщении, транспортном наземном сообщении.
"Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет "выстреливать" в рамках снежных бурь, иногда их называют черная пурга, когда просто не видно ни зги", - добавил метеоролог.
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