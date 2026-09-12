https://crimea.ria.ru/20260912/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima---prognoz-fobosa-1159317097.html

Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа

Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа

Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T13:56

2026-09-12T13:56

2026-09-12T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря - здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина", - рассказал Тишковец.По его словам, максимум аномального тепла придется в Центральной России и южных регионах на февраль."Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30-40% в январе выпадет больше осадков, чем положено", - отметил синоптик.Метеоролог подчеркнул, что виной этому рекордное Эль-Ниньо - климатическое явление, которое характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана."Эль-Ниньо и будет виновато в этом мягком и влажном сценарии грядущей зимы, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - подчеркнул Тишковец.При этом собеседник агентства уточнил, что не вся зима будет теплая, слякотная, с гололедными явлениями. Снега может быть очень много, и он потом периодически будет просаживаться за счет оттепели - а это фронтальные туманы адъективного характера с ухудшением видимости, ведущие за собой в том числе сбои в авиасообщении, транспортном наземном сообщении."Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет "выстреливать" в рамках снежных бурь, иногда их называют черная пурга, когда просто не видно ни зги", - добавил метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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