https://crimea.ria.ru/20260912/kak-v-krymu-reshayut-voprosy-obespecheniya-bezopasnosti-na-vyborakh-v-gosdumu-1159290104.html

Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму

Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму

Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T07:10

2026-09-12T07:10

2026-09-12T07:10

крым

государственная дума рф

выборы

выборы в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.По ее словам, к старту выборов в Госдуму РФ и дополнительных выборов в органы местного самоуправления в основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – все участки все будут взяты заранее под круглосуточную охрану сотрудниками полиции."Кроме того, на участках будут представители указанных ведомств. Все проинструктированы, все знают, какими алгоритмами действий пользоваться. Перед выборами в августе-сентябре проводились учения, тренировки. Реагирование на достойном уровне. Мы готовы", – добавила Якубова.Она отметила, что ведомства готовились к работе на выборах в сентябре с лета: комиссии из специалистов разных организацией проводили совместные обследования избирательных участков на соответствие всем требованиям, выявляли недостатки, и они либо были ликвидированы, либо сами участки были перемещены в места, где нареканий у силовиков не возникало.Она напомнила гражданам о необходимости проведения правоохранителями обязательного досмотра на входе на избирательные участки и рекомендовала не брать с собой много вещей, чтобы этот процесс не был длительным и утомляющим."Будут перед заходом в избирательный участок, на удалении, расположены рамки, у которых будут находиться сотрудники полиции, частных охранных организаций и иные подразделения Росгвардии. Перед рамкой будут столы, на которых граждане смогут оставить под присмотром личные вещи, если они взяли сумки, пакеты, еще что-то... Наше пожелание: на избирательный участок приходить с минимальным набором вещей. Это должен быть паспорт, ручка, очки", – сказала Якубова.Также она призвала крымчан быть бдительными в дни голосования и ни в коем случае нельзя поддаваться на никакие провокации, в том числе на звонки, которые могут поступать от неизвестных в преступных целях.Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы РФ 18-20 сентября.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.По итогам второго дня досрочного голосования на выборах, по данным Севгоризбиркома, проголосовало 16 524 избирателя. За процессом голосования в Севастополе следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты города Севастополя. 10 сентября в городе федерального значения стартовало голосование на дому по выборам депутатов в Государственную думу и депутатов восьми муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИКПять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственная дума рф, выборы, выборы в крыму и севастополе