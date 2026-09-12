https://crimea.ria.ru/20260912/kak-v-krymu-reshayut-voprosy-obespecheniya-bezopasnosti-na-vyborakh-v-gosdumu-1159290104.html
Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T07:10
2026-09-12T07:10
2026-09-12T07:10
крым
государственная дума рф
выборы
выборы в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88523a29765fc0b398302dde2390972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.По ее словам, к старту выборов в Госдуму РФ и дополнительных выборов в органы местного самоуправления в основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – все участки все будут взяты заранее под круглосуточную охрану сотрудниками полиции."Кроме того, на участках будут представители указанных ведомств. Все проинструктированы, все знают, какими алгоритмами действий пользоваться. Перед выборами в августе-сентябре проводились учения, тренировки. Реагирование на достойном уровне. Мы готовы", – добавила Якубова.Она отметила, что ведомства готовились к работе на выборах в сентябре с лета: комиссии из специалистов разных организацией проводили совместные обследования избирательных участков на соответствие всем требованиям, выявляли недостатки, и они либо были ликвидированы, либо сами участки были перемещены в места, где нареканий у силовиков не возникало.Она напомнила гражданам о необходимости проведения правоохранителями обязательного досмотра на входе на избирательные участки и рекомендовала не брать с собой много вещей, чтобы этот процесс не был длительным и утомляющим."Будут перед заходом в избирательный участок, на удалении, расположены рамки, у которых будут находиться сотрудники полиции, частных охранных организаций и иные подразделения Росгвардии. Перед рамкой будут столы, на которых граждане смогут оставить под присмотром личные вещи, если они взяли сумки, пакеты, еще что-то... Наше пожелание: на избирательный участок приходить с минимальным набором вещей. Это должен быть паспорт, ручка, очки", – сказала Якубова.Также она призвала крымчан быть бдительными в дни голосования и ни в коем случае нельзя поддаваться на никакие провокации, в том числе на звонки, которые могут поступать от неизвестных в преступных целях.Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы РФ 18-20 сентября.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.По итогам второго дня досрочного голосования на выборах, по данным Севгоризбиркома, проголосовало 16 524 избирателя. За процессом голосования в Севастополе следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты города Севастополя. 10 сентября в городе федерального значения стартовало голосование на дому по выборам депутатов в Государственную думу и депутатов восьми муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИКПять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b71e5ccef996436f7ad745bdd6fab018.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, государственная дума рф, выборы, выборы в крыму и севастополе
Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
Как в Крыму обеспечат охрану общественного порядка в период основных дней голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.
"МВД по Республике Крым будет обеспечиваться охрана общественного порядка. Но мы действуем не единолично, а во взаимодействии с органами Росгвардии, с Федеральной службой безопасности, с сотрудниками МЧС. Производится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка", – сказала Якубова.
По ее словам, к старту выборов в Госдуму РФ и дополнительных выборов в органы местного самоуправления в основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – все участки все будут взяты заранее под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.
"Кроме того, на участках будут представители указанных ведомств. Все проинструктированы, все знают, какими алгоритмами действий пользоваться. Перед выборами в августе-сентябре проводились учения, тренировки. Реагирование на достойном уровне. Мы готовы", – добавила Якубова.
Она отметила, что ведомства готовились к работе на выборах в сентябре с лета: комиссии из специалистов разных организацией проводили совместные обследования избирательных участков на соответствие всем требованиям, выявляли недостатки, и они либо были ликвидированы, либо сами участки были перемещены в места, где нареканий у силовиков не возникало.
"Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, в том числе и членов избирательной комиссии и лиц, которые находятся на участке для осуществления избирательного права", – подчеркнула Якубова.
Она напомнила гражданам о необходимости проведения правоохранителями обязательного досмотра на входе на избирательные участки и рекомендовала не брать с собой много вещей, чтобы этот процесс не был длительным и утомляющим.
"Будут перед заходом в избирательный участок, на удалении, расположены рамки, у которых будут находиться сотрудники полиции, частных охранных организаций и иные подразделения Росгвардии. Перед рамкой будут столы, на которых граждане смогут оставить под присмотром личные вещи, если они взяли сумки, пакеты, еще что-то... Наше пожелание: на избирательный участок приходить с минимальным набором вещей. Это должен быть паспорт, ручка, очки", – сказала Якубова.
Также она призвала крымчан быть бдительными в дни голосования и ни в коем случае нельзя поддаваться на никакие провокации, в том числе на звонки, которые могут поступать от неизвестных в преступных целях.
Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывал
, что в Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы РФ 18-20 сентября.
Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.
По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.
По итогам второго дня досрочного голосования на выборах, по данным Севгоризбиркома, проголосовало 16 524 избирателя. За процессом голосования в Севастополе следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты города Севастополя. 10 сентября в городе федерального значения стартовало голосование на дому по выборам депутатов в Государственную думу и депутатов восьми муниципалитетов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: