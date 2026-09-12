https://crimea.ria.ru/20260912/gde-v-krymu-zapravitsya-po-100-rubley-1159316010.html
Где в Крыму заправиться по 100 рублей
Где в Крыму заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Где в Крыму заправиться по 100 рублей
На 88 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:14
2026-09-12T08:14
2026-09-12T08:14
новости
новости крыма
бензин
топливо
топливо в крыму
qr-коды на топливо в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 88 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк."График продаж: с 08:00 — бензин АИ-92 на 42 АЗС сети "АТАН" (115 тонн); с 18:00 — топливо на 46 АЗС сети "ТЭС": АИ-95 на 32 станциях (64 тонны), дизельное топливо — на 30 станциях (64 тонны)", – сообщил Гоцанюк.По его словам, актуальная информация о наличии топлива — на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
https://crimea.ria.ru/20260911/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-subbotu-1159312536.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, бензин, топливо, топливо в крыму, qr-коды на топливо в севастополе
Где в Крыму заправиться по 100 рублей
В Крыму в субботу можно заправиться по 100 рублей на 88 АЗС