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Где в Крыму заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Где в Крыму заправиться по 100 рублей
Где в Крыму заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Где в Крыму заправиться по 100 рублей
На 88 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:14
2026-09-12T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 88 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк."График продаж: с 08:00 — бензин АИ-92 на 42 АЗС сети "АТАН" (115 тонн); с 18:00 — топливо на 46 АЗС сети "ТЭС": АИ-95 на 32 станциях (64 тонны), дизельное топливо — на 30 станциях (64 тонны)", – сообщил Гоцанюк.По его словам, актуальная информация о наличии топлива — на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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Где в Крыму заправиться по 100 рублей

В Крыму в субботу можно заправиться по 100 рублей на 88 АЗС

08:14 12.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 88 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"График продаж: с 08:00 — бензин АИ-92 на 42 АЗС сети "АТАН" (115 тонн); с 18:00 — топливо на 46 АЗС сети "ТЭС": АИ-95 на 32 станциях (64 тонны), дизельное топливо — на 30 станциях (64 тонны)", – сообщил Гоцанюк.
По его словам, актуальная информация о наличии топлива — на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где заправиться в Севастополе в субботу
 
НовостиНовости КрымаБензинТопливоТопливо в КрымуQR-коды на топливо в Севастополе
 
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