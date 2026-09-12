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Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ
Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ
Российские военные атаковали сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T18:20
2026-09-12T18:20
сухогруз
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, днем в субботу, 12 сентября, Вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. В Одесской области атакованы объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сухогруз, новости сво, министерство обороны рф, новости, одесса, украина
Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ

Морское судно с грузом военного назначения атаковано в украинском порту "Одесса"

18:20 12.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате ударов по порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, днем в субботу, 12 сентября, Вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. В Одесской области атакованы объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СухогрузНовости СВОМинистерство обороны РФНовостиОдессаУкраина
 
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