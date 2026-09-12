https://crimea.ria.ru/20260912/esche-odin-sukhogruz-porazhen-v-portu-odessy---minoborony-rf-1159325093.html

Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ

Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Еще один сухогруз поражен в порту Одессы - Минобороны РФ

Российские военные атаковали сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T18:20

2026-09-12T18:20

2026-09-12T18:20

сухогруз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, днем в субботу, 12 сентября, Вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. В Одесской области атакованы объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесса

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухогруз, новости сво, министерство обороны рф, новости, одесса, украина