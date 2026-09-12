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Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье
Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье
Два пассажира автомобиля Chery получили различные травмы при столкновении с вазовской "десяткой" на нерегулируемом перекрестке в Благодатном на Ставрополье. Об... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T09:51
2026-09-12T09:51
ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Два пассажира автомобиля Chery получили различные травмы при столкновении с вазовской "десяткой" на нерегулируемом перекрестке в Благодатном на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом главке ГАИ.Авария произошла в дневное время в городе Благодарном. 55-летний водитель "ВАЗ 2110", двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Chery, который шел по главной дороге. Транспортные средства столкнулись.Автоинспекторами установлено, что водитель "ВАЗ-2110" за последние два года к административной ответственности не привлекался, на момент ДТП был трезв, уточнили в ГАИ.Ранее на Кубани 14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и загорелась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП в Архангельской области погибли 12 человекДТП в Крыму стало меньше – ГАИВ Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком
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РИА Новости Крым
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ставропольский край, дтп, происшествия, гаи, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье

Два человека пострадали при столкновении легковушек на перекрестке под Ставрополем

09:51 12.09.2026
 
© ГАИ СтавропольяДТП
ДТП
© ГАИ Ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Два пассажира автомобиля Chery получили различные травмы при столкновении с вазовской "десяткой" на нерегулируемом перекрестке в Благодатном на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом главке ГАИ.
Авария произошла в дневное время в городе Благодарном. 55-летний водитель "ВАЗ 2110", двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Chery, который шел по главной дороге. Транспортные средства столкнулись.
"В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки Chery — 65-летняя и 67-летняя женщины. Пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение Буденновской районной больницы", - говорится в сообщении.
Автоинспекторами установлено, что водитель "ВАЗ-2110" за последние два года к административной ответственности не привлекался, на момент ДТП был трезв, уточнили в ГАИ.
Ранее на Кубани 14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и загорелась.
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