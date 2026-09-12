https://crimea.ria.ru/20260912/dva-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-legkovushek-na-stavropole-1159317582.html

Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье

Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье

Два пассажира автомобиля Chery получили различные травмы при столкновении с вазовской "десяткой" на нерегулируемом перекрестке в Благодатном на Ставрополье. Об... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T09:51

2026-09-12T09:51

2026-09-12T09:51

ставропольский край

дтп

происшествия

гаи

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен– РИА Новости Крым. Два пассажира автомобиля Chery получили различные травмы при столкновении с вазовской "десяткой" на нерегулируемом перекрестке в Благодатном на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом главке ГАИ.Авария произошла в дневное время в городе Благодарном. 55-летний водитель "ВАЗ 2110", двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Chery, который шел по главной дороге. Транспортные средства столкнулись.Автоинспекторами установлено, что водитель "ВАЗ-2110" за последние два года к административной ответственности не привлекался, на момент ДТП был трезв, уточнили в ГАИ.Ранее на Кубани 14-летний подросток и взрослый пострадали в столкновении иномарок. Как сообщили в полиции региона, одна из машин вылетела в кювет и загорелась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП в Архангельской области погибли 12 человекДТП в Крыму стало меньше – ГАИВ Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, дтп, происшествия, гаи, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)